Sotilas yrittää päästä pois rintamalta – ”en saanut murrettua kättäni”

Länsimaiset asiantuntijat arvioivat Ukrainaan sijoitettujen Venäjän joukkojen kärsivän alhaisesta taistelutahdosta jo viime keväänä kovien tappioiden vuoksi.

Tilanteen uskotaan pysyneen ennallaan tai heikentyneen viime kuukausina, sillä etulinjaan on passitettu suuri määrä liikekannallepanossa mobilisoituja kokemattomia sotilaita.

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut kaapatun puhelinkeskustelun, jolla mobilisoitu venäläissotilas kertoo yrityksistään päästä pois Ukrainan rintamalta. Miehen vaimo kertoo keskustelleensa asianajajan kanssa eri keinoista saada vapautus oikeusteitse. Sotilaan olisi päästävä henkilökohtaisesti tuomioistuimen kuultavaksi.

– Olemme tässä vaiheessa puhuneet vain sairaudestasi, jotta saisimme sinut pois sieltä oikeudenkäynnin ajaksi, vaimo sanoo.

Venäläissotilas kertoo yrittäneensä murtaa omaa kättään edellisyön aikana.

– Yritin murtaa kättäni, jotta he päästäisivät minut pois. Löin sitä kahdesti kirveen perällä. En pystynyt tekemään mitään tuntiin, mutta sitten aamulla se toimi aivan normaalisti. Siitä tuli vain suuri mustelma. En tiedä, mitä tehdä, sotilas kertoo.

This intercepted call reveals frantic attempts by the mobilised Russian soldier to get out of Ukraine: his wife is trying to get him out via the court route, meanwhile, he's attempting to break his own arm, unsuccessfully. pic.twitter.com/8BkLlrQk0m

— Dmitri (@wartranslated) December 23, 2022