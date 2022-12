Sotilas kertoo: Venäjän parhaat yksiköt tuhottu Bahmutissa

Ukrainalainen sotilas kertoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä tuoreessa videoviestissä (jutun alla) rintamatilanteesta Bahmutin kaupungin ympäristössä Itä-Ukrainassa.

– Kaikki heidän (venäläisten) parhaat yksikkönsä, jotka saapuivat Bahmutin lähelle, makaavat kuolleina maassa koirien ruokana, kasvonsa peittänyt sotilas sanoo.

Donetskin alueella on käyty kiivaita taisteluita, kun Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutin kaupungin. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan aikaan läpimurtoa raskaista tappioista huolimatta, ja eteneminen on ollut erittäin hidasta viime kuukausien aikana. Myös Ukraina joukot ovat kärsineet kovia tappioita.

Venäjän joukkojen rajut hyökkäykset Itä-Ukrainan Bahmutin ja Soledarin kaupunkeihin vaikuttavat epätoivoisilta, ja ne muistuttavat itsemurhapommittajien toimia, toteaa Ukrainan presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Oleksii Arestovych.

Ukrainalainen sotilas kertoo videoviestissään, että venäläisjoukot on pysäytetty Bahmutin kaupungin ulkopuolella sijaitsevissa puolustusasemissa. Ukrainan jalkaväki saa tukea tykistöltä sekä tiedustelu- ja taistelulennokeilta.

Venäjän joukot ovat saavuttamassa kulminaatiopisteen Itä-Ukrainan Bahmutissa, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Kulminaatiolla tarkoitetaan hetkeä, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.