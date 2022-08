Sotilas ihmettelee: Minne Venäjän joukot katosivat?

Venäjän tukeman Luhanskin ”kansantasavallan” Murz-nimellä tunnettu vapaaehtoistaistelija ja bloggaaja vastaa sosiaalisen median julkaisussaan kysymyksiin siitä, miksi eteneminen Itä-Ukrainassa on ollut viime kuukausina niin ”hidasta ja vaikeaa”.

Hän sanoo monien ihmetelleen, miksei Siverskin kaupunkia ole edelleenkään vallattu, vaikka separatistihallinnon mediassa on useita kertoja väitetty ukrainalaisten vetäytyneen alueelta. Sotilaan mukaan Venäjän ja separatistijoukkojen haasteena on, ettei alueella ole saatu ilmaherruutta Ukrainan ilmavoimien ja ilmatorjunta-aseiden vuoksi.

– Näin tuskin tapahtuukaan lähiaikoina. Seurauksena on se, etteivät ilmayksiköt pysty tuhoamaan rintamalinjan tuntumassa olevia ajoneuvoja ja tykistöasemia, Murz kirjoittaa War Translated -sivuston mukaan.

Sotilas harmittelee, ettei Ukrainan joukkoja ole sodan missään vaiheessa pystytty saartamaan Mariupolin taistelua lukuun ottamatta.

– Jos saartoja ei toteuteta, niin emme saa tuhottua vihollisen arvokkainta voimavaraa eli kokeneita sotilasjohtajia sekä viesti- ja tykkimiehiä, Murz kirjoittaa.

Separatistisotilaan mukaan uudet jalkaväen sotilaat voidaan periaatteessa kouluttaa kahdessa viikossa, vaikka he eivät pystyisikään pysäyttämään hyvin valmisteltua hyökkäystä. Donetskin ja Luhanskin joukkojen kerrotaan kärsineen viime kuukausina mittavia tappioita, mikä tekee hyökkäysoperaatioiden totetuttamisesta vaikeaa.

Sotilas kertoo Luhanskin tuoreimmasta kutsuntakierroksesta, jossa armeijaan värvättiin myös ambulanssien kuljettajia. Vapautuksen voi vieläkin ostaa lahjuksilla, mutta niiden hinta on noussut huomattavasti.

Erääseen yksikköön Donetskin ”kansantasavallassa” lähetettiin hiljattain noin 20 uutta täydennysmiestä. Heistä vain kahden arvioitiin olevan taistelukelpoisia.

– Yksi heistä oli otettu ”durkasta” [mielisairaalasta]. Tämä selvisi nopeasti, ja hänet lähetettiin takaisin, Murz kirjoittaa.

Hän arvostelee venäläisiä sotilasalan bloggaajia, jotka ovat hehkuttaneet viime aikoina elo–syyskuussa toteutettavaa suurhyökkäystä Slovjanskiin ja Kramatorskiin. Murzin mukaan paikalliset joukot eivät pysty työntämään Ukrainan puolustajia alueelta, joten sotilaallinen menestys vaatisi Venäjän asevoimien merkittävää tukea. Kirjoituksen perusteella venäläisjoukkojen määrä on vähentynyt alueella.

– Missä he muuten ovat, Murz ihmettelee.

Venäjän kerrotaan siirtäneen elokuun alkupuolella suurimman osan eli yli 60 prosenttia kaikista Ukrainaan sijoitetuista joukoistaan maan eteläosiin Hersonin ja Zaporižžjan alueille. Novaja Gazeta -lehden mukaan Kremlissä on suhtauduttu lähes paniikinomaisesti Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen miehitetyille alueille.

Scathing post by Russian proxy fighter in Donbas slamming Russia’s policy of using LPR fighters as cannon fodder while its own military is missing from the battlefield & saying the campaign in Ukraine’s east is stalling because of repeated failure to encircle Kyiv’s forces. https://t.co/RrQXH1i9fr

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 12, 2022