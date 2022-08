Venäjä pelkää vastahyökkäystä, suurin osa joukoista nyt uusissa asemissa

Venäjän asevoimien kerrotaan siirtäneen viime viikkojen aikana suuren määrän vahvistuksia Hersonin alueelle mahdollisen Ukrainan vastahyökkäyksen varalta.

Maan eteläosissa havaittiin jo elokuun alussa pitkiä panssarivaunujen ja muiden sotilasajoneuvojen kolonnia. Länsimaisten arvioiden mukaan yksiköt siirrettiin Itä-Ukrainan rintamalta, vaikka tämä on heikentänyt Venäjän taistelukykyä alueella. Aiheen saaman laajan julkisuuden vuoksi venäläiset sotilasalan kommentaattorit ovat pohtineet mahdollisuutta, että kyseessä olisi vain yritys ohjata huomiota pois Donbasin alueen taisteluista.

Novaja Gazeta -lehden mukaan etelässä väitetysti suunniteltu vastahyökkäys herätti ensin Kremlissä huolta ja sen jälkeen suoranaista paniikkia. Ukrainan puolustusministeri on kertonut maan kouluttavan yhteensä 700 000 reserviläistä asevoimien tueksi.

Venäjän joukkojen tilanne on sotilaallisesti haastava Hersonin alueella, sillä huoltoyhteydet kulkevat Drepr-joen ylittävien maantie- ja ponttoonisiltojen sekä lauttojen avulla. Ukraina on iskenyt kohteita vastaan HIMARS-raketeilla sekä tuhonnut hyökkääjien asevarikkoja ja komentokeskuksia.

Kremlin kerrotaan arvioineen, että Ukrainan vastahyökkäys on realistinen uhkakuva ja voisi johtaa Hersonin kaupungin takaisinvaltaamiseen. Novaja Gazetan mukaan presidentti Vladimir Putin määräsi henkilökohtaisesti, että kaupungista on pidettävä kiinni hinnalla millä hyvänsä.

Tällä hetkellä jo yli 60 prosenttia kaikista Ukrainaan sijoitetuista venäläisjoukoista on siirretty Hersonin ja Zaporižžjan alueille. Dnepr-joen luoteispuolella arvioidaan olevan 25–30 pataljoonan taisteluosastoa eli noin 20 000–25 000 sotilasta. Osa asiantuntijoista katsoo Kremlin astuneen strategiseen ansaan, sillä joukkojen huoltaminen voi osoittautua mahdottomaksi tuhottujen siltojen vuoksi.

Joukkojensiirrot ovat heikentäneet Venäjän mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteitaan Itä-Ukrainassa. Rintamavastuun kerrotaan siirtyneen yhä enemmän Donetskin ja Luhanskin separatistiyksiköille, jotka ovat kärsineet viime kuukausina raskaita tappioita.

Not only is this huge grouping of RU forces doomed to defeat once any major offensive begins (they have no secure supply lines at all), it also means that Moscow has far too few troops in Donbas for further assaults. Helps explain near-total lack of Russian gains in last 6 weeks.

— Neil Hauer (@NeilPHauer) August 12, 2022