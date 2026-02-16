Sotilas avasi tulen koulussa – näin lapsia koulutetaan sotaa varten Venäjällä

Venäjä värvää sotilaita opettajiksi kouluttamaan lapsia sotaa varten, kertoo ukrainalainen United24-media.
Venäläissotilaiden antaman opetuksen kouluissa kerrotaan muodostuneen rutiiniksi Venäjällä.
United24-media kertoo X-palvelussa jakamallaan videolla (jutun alla), kuinka yhden tällaisen oppitunnin aikana sotilaat avasivat tulen luokkahuoneessa esitelläkseen aseitaan.
Video näyttää, kuinka sotilas väitetysti ampuu äänenvaimentimella varustetulla rynnäkkökiväärillä useamman laukauksen lattiaa kohti lasten peittäessä korvansa.
Venäjän kouluissa oppilaille annetaan sotilaallista peruskoulutusta, joka sisältää esimerkiksi Kalashnikov-rynnäkkökiväärin ampumissääntöjä, käsikranaattien käytön periaatteita, ensiapua taistelussa ja droonien käyttöä.
Vuosi sitten uutisoitiin, että Venäjä aikoo laajentaa isänmaallisuutta opettavan oppituntisarjan kouluista päiväkoteihin.
