Verkkouutiset

Sotilas avasi tulen koulussa – näin lapsia koulutetaan sotaa varten Venäjällä

Oppilaille annetaan sotilaallista peruskoulutusta.
Sotilaat antavat opetusta koulussa Venäjällä. www.x.com/United24media
Sotilaat antavat opetusta koulussa Venäjällä. www.x.com/United24media
  • | Julkaistu 16.2.2026
  • 15:57
  • | Päivitetty 16.2.2026
  • 16:01

Venäjä värvää sotilaita opettajiksi kouluttamaan lapsia sotaa varten, kertoo ukrainalainen United24-media.

Venäläissotilaiden antaman opetuksen kouluissa kerrotaan muodostuneen rutiiniksi Venäjällä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

United24-media kertoo X-palvelussa jakamallaan videolla (jutun alla), kuinka yhden tällaisen oppitunnin aikana sotilaat avasivat tulen luokkahuoneessa esitelläkseen aseitaan.

Video näyttää, kuinka sotilas väitetysti ampuu äänenvaimentimella varustetulla rynnäkkökiväärillä useamman laukauksen lattiaa kohti lasten peittäessä korvansa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjän kouluissa oppilaille annetaan sotilaallista peruskoulutusta, joka sisältää esimerkiksi Kalashnikov-rynnäkkökiväärin ampumissääntöjä, käsikranaattien käytön periaatteita, ensiapua taistelussa ja droonien käyttöä.

Vuosi sitten uutisoitiin, että Venäjä aikoo laajentaa isänmaallisuutta opettavan oppituntisarjan kouluista päiväkoteihin.

LUE MYÖS:
Lennokkien taistelukäytön opetus alkaa Venäjän kouluissa
Venäjän päiväkodeissa aloitettiin sotaopetus

Mainos - muuta luettavaa
Mainos