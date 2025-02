Venäjän päiväkodeissa aloitettiin sotaopetus

Venäjä aikoo laajentaa isänmaallisuutta opettavan oppituntisarjan kouluista päiväkoteihin. Ohjelma aloitettiin venäläisissä kouluissa syksyllä 2022, samana vuonna, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Nyt ohjelma laajenee myös päiväkoteihin Vologdan alueella, jossa sitä pilotoidaan. Aiheesta kertoo riippumaton venäläismedia Meduza.

Päiväkotien ensimmäisellä isänmaallisuutta opettavalla tunneilla opettajat muun muassa pukivat lapset univormuihin, antoivat heille leluaseita, viettivät hiljaista hetkeä ja soittivat isänmaallista musiikkia.

Lapsille opetetaan muun muassa toisen maailman sodan sankareista, sotilasammateista, sankarikaupungeista, sotamuistomerkeistä ja mitaleista. Päiväkodit myös pystyttävät isänmaallisia esityksiä. Ohjelman on tarkoitus jatkua toukokuun yhdeksänteentoista päivään.

Koulujen propagandaa vastustavan ohjelman parissa työskentelevän Dmitry Tsibirevin mukaan Vologdan päiväkotikokeilu ei ole ainoa. Hän kertoo samanlaisia oppitunteja pidetyn muun muassa Murmanskissa, Rostovissa sekä Kaliningradissa. Niiden määrä on kasvanut etenkin vuoden 2025 aikana.

– Ne heijastelevat tarkasti kouluissa tapahtuvaa militarisoitumista. Ukrainassa taistelleet sotilaat tulevat puhumaan sodasta. Tällä hetkellä pääaiheena on Leningradin piiritys, Tsibirev kertoo.

Vanhempien suhtautuminen opetukseen on ollut ristiriitaista. Osa ei näe opetuksessa mitään väärää. Osa vanhemmista haluaisi lapsilleen käytännöllisempää opetusta ”turhien tuntien sijasta”. Joidenkin mielestä kyseessä on paikallisten poliitikkojen halu erottua populistisella politiikallaan ja he kritisoivat toiminnan vaikutusta alueeseen.

– Lapsia kasvatetaan pienestä pitäen ajatuksena, että isänmaan puolesta kuoleminen on suurin kunnia, kommentoi entinen Vologdan alueen lainsäätäjä, maanpaossa oleva Jevgeni Domozhirova.

Vanhemmat eivät voi hänen mukaansa juurikaan vaikuttaa siihen, mitä lapsille päiväkodeissa opetetaan.

– Vanhemmilla on vain vähän sananvaltaa asiassa – kun he lähettävät lapsensa päiväkotiin, he luovuttavat heidät valtiolle kasvatettaviksi. Ja tällä hetkellä tuo valtio on fasistinen diktatuuri, ja se vetää lapsia järjestelmään, Domozhirova kertoo.

Hankkeen taustalla on Vologdasta kotoisin oleva lastentarhanopettaja Nadezhda Vorontsova, joka tapasi lokakuussa 2024 Vladimir Putinin yhdessä muiden kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Vorontsova teki ehdotuksen opetuksen laajentamisesta päiväkoteihin. Kokeilun tuloksista ja päiväkotien isänmaallisen opetuksen laajentamisesta on tarkoitus tehdä päätöksiä laajemmin maaliskuun 2025 alussa.