Sotilaiden viesti etulinjasta: Tästä on suurin pula

Viime aikoina on keskusteltu siitä, voisiko Yhdysvallat mahdollisesti toimittaa Ukrainan tueksi Tomahawk-risteilyohjuksia.

Kalliista länsimaisista asejärjestelmistä on hyötyä, mutta Ukrainan sotilailla on akuutti pula monista perusasioista, kuten ajoneuvoista, lennokeista ja täydennysmiehistä.

Kyiv Independent -lehden haastattelemat sotilaat sanovat, että jatkuvien venäläishyökkäysten torjuminen on yhä vaikeampaa Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin suunnalla.

Komppanianpäällikkö Ihor sanoo venäläisten iskevän etulinjan lähellä jokaista ajoneuvoa vastaan. Hänen autonsa takaosaan osui aiemmin FPV-räjähdedrooni, minkä jälkeen toinen vaurioitti takapyörää.

Mies onnistui ajamaan viisi kilometriä ennen kuin kolmas FPV-drooni osui moottoriin ja pysäytti ajon. Ensimmäisellä droonilla yritetään hänen mukaansa pysäyttää auto, minkä jälkeen muut viimeistelevät tuhon.

Ihorin yksiköllä on tällä hetkellä käytössä vain kaksi toimivaa ajoneuvoa. Ukrainalaisessa jalkaväkikomppaniassa on miespulan vuoksi usein vain 50–70 sotilasta. Panssariajoneuvot ovat venäläisten prioriteettikohteita, ja ne usein tuhotaan nopeasti.

Amerikkalaiset MaxxPro-panssariajoneuvot ja turkkilaiset Kirpit kiihtyvät tavanomaista autoa hitaammin, joten niillä on vaikeampi päästä pakoon FPV-drooneja.

Rintaman harmaa alue on tällä hetkellä noin viiden kilometrin syvyinen. Venäjän uudet FPV-lennokit pystyvät iskemään 20 kilometrin päähän, mikä uhkaa huoltoyhteyksiä. Tarvikkeita tuodaan autoilla noin 500 metrin päähän etulinjan asemista.

– Auton elinikä on enintään kuukausi. Viikossa tai kahdessa se on yleensä mennyttä, upseeri sanoo.