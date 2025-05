Sotilaiden liikkeitä seurattiin pitkään – kohteeseen tuhoisa täsmäisku

Sosiaalisessa mediassa leviää video Ukrainan tuhoisasta ilmaiskusta venäläissotilaiden komentopisteeseen. Video julkaistiin alun perin sodan kulkua seuraavalla ukrainalaisella Sonjašnyk-kanavalla viestipalvelu Telegramissa.

Tapahtumaketju alkoi, kun ukrainalaiset havaitsivat venäläissotilaiden kantavan laatikoita ja muuta tavaraa Harkovan alueella sijaitsevaan rakennukseen. Venäläisten toimintaa seurattiin päivän ajan, ja lopulta rakennukseen asteli toinen ryhmä venäläissotilaita.

Tämän jälkeen ukrainalaisille annettiin käsky tuhota rakennus. Pian Ukrainan ilmavoimien Su-27 -hävittäjä iskikin rakennukseen yhdysvaltalaisella GBU-62 -pommilla.

Kyseinen ammus, joka tunnetaan myös nimellä JDAM tai Joint Direct Attack Munition, on GPS-pohjainen täsmäase. Pommi yhdistää perinteisen ilmasta tiputettavan pommin ohjauksesta vastaavaan pyrstöosaan ja paikannusta suorittavaan GPS-vastaanottimeen.

GPS:llä varustettuna täsmäpommi kykeneekin osumaan kohteeseensa viiden metrin tarkkuudella.

Videolla näkyy, miten suuri räjähdys peittää venäläisten miehittämän rakennuksen. Pölypilven laskeuduttua paljastuu, että rakennus on täysin tuhoutunut.

Siitä, kuinka paljon venäläiset kärsivät iskussa tappioita tai kuinka paljon varusteita he menettivät, ei ole tietoa.

Venäjä on pyrkinyt etenemään viime viikkoina heikolla menestyksellä Harkovan alueella. Huhtikuun puolivälissä Ukrainan maavoimien operationaalis-strateginen ryhmittymä Hortytsia varoitti, että hyökkääjä saattaa suunnitella alueella laajempaa hyökkäystä.

Toistaiseksi laajempi hyökkäys on kuitenkin jäänyt suunnitelmien tasolle, eikä Venäjä ole edennyt alueella merkittävästi.

