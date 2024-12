Sotatieteiden tohtori: Donald Trumpin puheita Natosta kannattaa kuunnella

– (Donald) Trumpin puheita ”ettei ole sitoutunut pitämään Yhdysvaltoja Natossa” kannattaa kuunnella. Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päähuomio tulee olemaan Euroopan sijasta Kiinassa. Vaikka USA:n irtaantuminen Natosta on epätodennäköistä, on Trumpin puheilla Suomelle neljä vaikutusta, kirjoittaa kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Hän muistuttaa, että Trump on aiemminkin luonut painetta Euroopan Nato-maille, että oma velvoite puolustuksesta ja kahden prosentin velvoitteesta pitää täyttää.

– Suomi on tästä velvoitteesta huolehtinut. Nyt Natossa keskustellaan velvoitteen nostamisesta 2,5-3 prosenttiin, ja tähän on myös Suomessa varauduttava.

Limnéll huomauttaa, että Suomella on hyvin läheiset kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin.

– Turvallisuudessa läheisemmät kuin koskaan aikaisemmin, muun muassa DCA-puolustusyhteistyösopimus ja kahdenvälinen sopimus kyberpuolustuksessa. Nämä sopimusjärjestelyt osoittautuvat hyvin merkityksellisiksi, hän arvioi.

– Kun Euroopassa on turvallisuudessa johtajuustyhjiö, on syytä pohtia alueellista yhteistyötä. Olen aiemmin nostanut esille Itämeren unionin. Pohjoismaat, Baltia ja Puola muodostavat kokonaisuuden, joka on sekä maantieteellisesti että sotilaallisesti vahva ja yhtenäinen, Limnéll jatkaa.

Hän toteaa kuitenkin, että Suomen tärkein turvallisuuden tae on jatkossakin yhtenäinen ja maanpuolustustahtoinen Suomen kansa.

– Oma uskottava puolustuskykymme on asia, josta on pidettävä erittäin hyvää huolta. Korostuneesti näinä maailmanpolitiikan aikoina. Se on pienen maan viisautta.