Sotapropagandisti paljasti Venäjän hurjat tappioluvut ja kuoli

Venäläinen sotabloggari on kuollut kerrottuaan, että Venäjän joukot menettivät 16000 miestä Itä-Ukrainan Avdijivkassa.

– Venäläinen ”sotakirjeenvaihtaja” Andrei ’Murz’ Morozov on tehnyt itsemurhan, kertoo IStories-median uutiseen viittaava BBC:n toimittaja Francis Scarr X-päivityksessään.

Propagandisti ja vapaaehtoistaistelija Murzilla oli Telegram-kanavallaan yli 100 000 seuraajaa.

IStoriesin tiedon mukaan hän ampui itsensä lähetettyään kanavalleen itsemurhaviestin. Murz oli vain vähän aikaisemmin paljastanut venäläisten kolossaaliset tappioluvut.

Murz oli saanut oman puolen menetyksiä käsittelevästä julkaisustaan viharyöpyn muilta propagandisteilta, jotka pohdiskelivat myös, mitä toimia Murziin voitaisiin kohdistaa. Arvostelijoihin kuului muun muassa Venäjän televisiossa tiuhaan esiintyvä Vladimir Solovjov.

Itsemurhaviestissään Murz kertoo saaneensa komentajalta käskyn poistaa julkaisunsa.

– Tänään, toveri eversti, käskystäsi minun oli pakko poistaa julkaisu Telegram-kanavaltani, kirjoitti Murz, joka haukkui myös Solovjovia ”poliittisesta prostituutiosta”.

– 21. helmikuuta alkaen voit kertoa kaikille, jotka soittavat, että en ole palveluksessasi, joten minun kanssani ei ole mitään ongelmaa, Murz osoitti sanansa komentajalleen.

Russian 'war correspondent' Andrei 'Murz' Morozov has committed suicide

A few days ago he said on Telegram that Russian forces had lost 16,000 men in the battle for Avdiivka https://t.co/b0LQTd1Vhc pic.twitter.com/YTTW8k0v95

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 21, 2024