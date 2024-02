Propagandistin paljastus jättitappioista suututti kollegat – ”Ukraina vetäytyi taitavasti”

Murz-nimellä tunnetun venäläisen vapaaehtoistaistelijan ja sotabloggaajan arviot hyökkääjän kärsimistä kovista tappioista Itä-Ukrainan Avdijivkassa ovat saaneet vihaisen vastaanoton venäläismediassa ja venäläisten propagandistien keskuudessa sosiaalisessa mediassa.

Ukrainan joukot vetäytyivät viikonloppuna parempiin puolustusasemiin pidettyään asemansa Venäjän lokakuussa 2023 uudelleen aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Murz korosti Telegram-kanavallaan Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin taitavasti toteuttamaa vetäytymistä saarrostusuhkan alle joutuneesta Avdijivkan kaupungista.

Murzin mukaan Venäjä menetti 16 000 sotilasta kaatuneina ja 300 panssaroitua ajoneuvoa neljä kuukautta kestäneissä taisteluissa Avdijivkan alueella.

Henkilöstö- ja kalustotappioiden arvioidaan kuitenkin olevan korkeampia.

Ukrainan Tavria-joukkojen operatiivisen ja strategisen ryhmän komentajan, kenraali Oleksandr Tarnavskyin mukaan hyökkääjän kokonaistappiot kaatuneina, loukkaantuneina ja kadonneina oli 47 186. Tämän lisäksi hyökkääjän kerrotaan menettäneen 364 panssarivaunua, 248 tykistöjärjestelmää, 748 panssaroitua taisteluajoneuvoa ja viisi lentokonetta.

– Ukrainalaiset puolustajat aiheuttivat valtavia tappioita Venäjän armeijalle ja tuhosivat merkittävän Venäjän miehitysjoukkojen reservin, jota he olivat suunnitelleet käyttävänsä rintaman muilla alueilla hyökkäystoimiin, Tarnavskyi sanoi.

Wasrtranslated-sivuston mukaan Murzin propagandistikollegat eivät kiistäneet esitettyjä tappiolukuja, vaan keskittyivät hänen paheksumiseensa ja keskustelivat seurauksista, joita Murziin mahdollisesti voitaisiin kohdistaa.

Murz kertoi Ukrainan tappioiden olevan huomattavasti pienemmät.

– Puolustustaistelua käynyt vihollinen, jonka tappiot kaatuneina samassa ajanjaksossa ovat parhaimmillaankin 5 000–7 000, sanoo ”hyvästi” ja vetäytyy uusiin valmisteltuihin asemiin.

Russian propagandists did not enjoy the revelations by Murz. Had a whole 30-minute segment on Solovyev's channel, and even read the statement out loud.

Funnily enough, they didn't argue the numbers, only discussed the repercussions that Murz deserves.

I'd tell them, leave Murz… https://t.co/kXwOjpKlpA

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 19, 2024