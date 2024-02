Hyökkääjän sotilaat avautuvat: Ukrainan joukkoja ei kyetty tuhoamaan

Venäläissotilaiden sanotaan vahvistavan Murz-nimellä tunnetun venäläisen vapaaehtoistaistelijan ja sotabloggaajan arviot hyökkääjän kärsimistä kovista tappioista Itä-Ukrainan Avdijivkassa ja puolustajan onnistuneesta vetäytymisestä.

Alivoimaiset ja tykistöammuspulasta kärsivät Ukrainan joukot vetäytyivät viikonloppuna parempiin puolustusasemiin pidettyään asemansa Venäjän lokakuussa 2023 uudelleen aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Murz korosti Telegram-kanavallaan Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin taitavasti toteuttamaa vetäytymistä saarrostusuhkan alle joutuneesta Avdijivkan kaupungista.

Wasrtranslated-sivuston mukaan Severny veter -nimellä esiintyvä venäläinen sotilas kertoo some-jaossaan, että ukrainalaisten vetäytyminen Avdijivkasta oli ainoa oikea ratkaisu ottaen huomioon venäläisten jatkuvat ja rajut rynnäköt. Näin Ukraina säästi sotilaidensa henkiä ja joukkojensa taistelukykyä.

– Avdijivka luovutettiin meille. Vihollisen (Ukrainan) taistelukykyiset yksiköt vetäytyivät ennalta valmisteltuihin puolustusasemiin. Heitä ei tuhottu tai heikennetty. Heidän kalustoaan ei myöskään tuhottu.

Venäläissotilaan mukaan komentajat raportoivat komentoketjussa ylöspäin esimiehilleen, että hyökkäys jatkuu länteen perääntyvien ukrainalaisjoukkojen kintereillä. Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan pidä paikkaansa.

– Ukrainalaiset ovat rakentaneet Avdijivkan länsi- ja luoteispuolella sijaitsevaa puolustuslinjaa siitä lähtien, kun yhteenotot alkoivat Donetskin alueella vuonna 2014.

– Vetäytyminen tänne ei tee millään tavalla Ukrainan joukoista haavoittuvaisia tai heikkoja.

Sotilaan mukaan hyökkääjä ei tällä hetkellä kykene etenemään huomattavalla tavalla länteen ja lyömään puolustajaa, koska logistiikka- ja huoltoyhteydet eivät yllä etujoukkojen luokse.

– Ei ole teitä eikä pioneerijoukkoja, jotka voisivat ratkaista tämän ongelman.

Myös Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling arvioi, että Ukraina teki taktisen vetäytymisen.

Murzin mukaan Venäjä menetti 16 000 sotilasta kaatuneina ja 300 panssaroitua ajoneuvoa neljä kuukautta kestäneissä taisteluissa Avdijivkan alueella.

Henkilöstö- ja kalustotappioiden arvioidaan kuitenkin olevan korkeampia.

Ukrainan Tavria-joukkojen operatiivisen ja strategisen ryhmän komentajan, kenraali Oleksandr Tarnavskyin mukaan hyökkääjän kokonaistappiot kaatuneina, loukkaantuneina ja kadonneina oli 47 186. Tämän lisäksi hyökkääjän kerrotaan menettäneen 364 panssarivaunua, 248 tykistöjärjestelmää, 748 panssaroitua taisteluajoneuvoa ja viisi lentokonetta.

Myös Ukraina on kärsinyt kovia tappioita.

Severny veter -nimellä esiintyvä sotilas valittaa kovista venäläistappioista, jotka johtuvat epäpätevistä komentajista huonoine taktiikoineen.

– Kuolleita venäläissotilaita ei voida herättää henkiin, mutta tästä vastuussa olevat palkitaan ja ylennetään satavarmasti.

Russian serviceman "Severny veter" went to defend Murz and stated that Avdiivka was simply given up to Russia to avoid losses, while future progress west will be complicated. He also complains about losses and the fact that those responsible for them will be awarded and promoted.… pic.twitter.com/7RkWfS6BZt

Russian propagandists did not enjoy the revelations by Murz. Had a whole 30-minute segment on Solovyev's channel, and even read the statement out loud.

Funnily enough, they didn't argue the numbers, only discussed the repercussions that Murz deserves.

I'd tell them, leave Murz… https://t.co/kXwOjpKlpA

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 19, 2024