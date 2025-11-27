Soiden palauttaminen itärajalle hyödyttää myös maanpuolustusta

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on asettanut työryhmän selvittämään, miten luonnon ennallistaminen itärajalla voisi hyödyntää maanpuolustusta.

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä näkee itärajan ennallistamisen tärkeänä hankkeena niin luonnon monimuotoisuuden kuin maanpuolustuksenkin kannalta. Hän on aiemmin eduskunnalle helmikuussa 2024 toimenpidealoitteen taktisesta ennallistamisesta, joka etenee nyt.

Hanke nivoutuu käynnissä olevan EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoon. Tarkoituksena on löytää kustannustehokkaita ja vaikuttavia keinoja niin luonnon monimuotoisuuden kuin maanpuolustuksen kannalta.

– On mukava nähdä, kuinka jo pitkään edistämäni hanke ottaa nyt konkreettisia askeleita eteenpäin. Itä-Suomen alueella on paljon ojitettuja soita, joiden ennallistaminen vaikuttaisi koko alueen ekosysteemiin positiivisesti ja samalla loisi fyysisen kulkuesteen maanpuolustuksen tarkoituksiin, Aalto-Setälä sanoo tiedotteessa.

Hän pitää hyvänä, että hankkeessa edetään käytännön tasolle jo ensimetreillä.

– Hankkeessa päästään heti konkretian tasolle, kun rajavyöhykkeellä käynnistetään pilottihanke sekä arvioidaan ennallistamisen mahdollisuuksia jatkuvassa sotilaskäytössä olevilla mailla.

Aalto-Setälä nostaa myös esiin, että toimenpiteillä olisi taloudellisiakin hyötyjä.

– Soiden ennallistamisella voidaan pienentää Suomen tarvetta ostaa muilta EU-mailta nieluoikeuksia LULUCF-asetuksen mukaisen laskennallisen takamatkan umpeen kuromiseksi.