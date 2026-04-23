Korkeasaaressa harvinainen ahmayllätys, pentuja ensi kertaa 20 vuoteen

Helsingissä sijaitsevaan Korkeasaaren eläintarhaan on syntynyt kolme ahmapentua, eläintarha tiedottaa. Edellisen kerran ahmanpentuja on nähty eläintarhassa lähes 20 vuotta sitten.

Pennut syntyivät maaliskuun alussa, ja Korkeasaaren mukaan ne voivat hyvin emonsa hoidossa. Tapausta tekee poikkeukselliseksi erityisesti se, että ahmaemo Pinja sai ensimmäiset pentunsa vasta 12-vuotiaana, vaikka sillä on vuosien varrella ollut useita puolisoehdokkaita ja parittelujakin on nähty.

Isäahma vietti aluksi aikaa samassa tarhassa Pinjan kanssa ja kiinnostui äänekkäistä pennuista. Se kävi myös pesässä katsomassa poikasia, mutta emo ei hyväksynyt häiriötä. Tämän jälkeen hoitajat siirsivät isäahman toiseen tarhatilaan, jotta Pinjalle saatiin täysi hoitorauha.

Pentujen ensi viikkoja on seurattu pesäkameran kautta. Hoitajat ovat käyneet pesän lähettyvillä vain kerran päivässä viemässä emolle ruokaa.

– Pinjalle on annettu täysi rauha hoitaa pentujaan – emme ole hengittäneetkään sinne päin! Olemme kyllä itkeneet aika monia onnenkyyneliä, koska ahmaparin lisääntyminen onnistui viimeinkin ja kaikki on mennyt näin hyvin, kuvailee tunnelmia eläintenhoitaja Susan Nuurtila tiedotteessa.

Pentujen ensimmäinen tarkastus on jo tehty. Korkeasaaren eläinlääkärit punnitsivat ne, antoivat matolääkkeet ja asettivat mikrosirut. Samalla selvisi, että poikueessa on kaksi urosta ja yksi naaras.

Ahmanpennut syntyvät valkoturkkisina, mutta turkki muuttuu vähitellen ruskeaksi. Noin kahden viikon iässä kasvoihin, jalkoihin ja häntään alkaa ilmestyä lajille tyypillisiä kuvioita. Korkeasaaressa pennuista otettiinkin jo kuvat myöhempää tunnistamista varten.

Toistaiseksi vierailijoiden ei kannata odottaa näkevänsä pentuja tarhassa, sillä ne liikkuvat vielä ryömien ja pysyttelevät suojaisissa takatiloissa. Korkeasaaren arvion mukaan kesällä ahmatarhassa voi kuitenkin jo olla vilskettä.

Näätäeläimiin lukeutuva ahma kuuluu Euroopan eläintarhajärjestön ylläpitämään EEP-suojeluohjelmaan. Euroopan eläintarhoissa elää noin 120 ahmaa, ja kun Korkeasaaren pennut varttuvat, niille etsitään uudet kodit muista suojeluohjelmaan osallistuvista eläintarhoista.