Karhu söi hevosen

Ravihevosen vastasyntynyt varsa joutui karhun tappamaksi Ruotsissa, kertoo Expressen. Tapaus sattui Ruotsin itärannikon tuntumassa Uumajassa.

Hevosenkasvattaja ja ravivalmentaja Wilma Gerklev sai pääsiäissunnuntaina tiedon, että hänen tammansa Cubata oli synnyttänyt etuajassa varsan. Pian syntymänsä jälkeen se joutui karhun saaliiksi.

Gerklev arveli aluksi, että kyseessä olisi jonkinlainen vitsi, sillä alueella ei ole tehty karhuista havaintoja vuosikausiin. Myöhemmin viranomaiset vahvistivat karhun hyökkäyksen.

Gerklevin mukaan karhu oli todennäköisesti säikäyttänyt laitumella olleen tamman yöllä, mikä laukaisi ennenaikaisen synnytyksen. Puolustuskyvytön varsa jäi helpoksi saaliiksi.

– Emme olleet lainkaan valmistautuneita tällaiseen, hän sanoo Expressenille.

Cubatan ei odotettu synnyttävän vielä viikkoihin. Tamma oli tiineenä menestyneelle ravihevoselle, ja varsaa odotettiin pitkään.

Tapaus oli omistajalle henkisesti raskas, ja hän on hakenut apua tilanteen käsittelyyn. Tamma on toipunut fyysisesti hyvin.

Gerklev sanoo, että Cubatalle yritetään saada uutta varsaa myöhemmin.