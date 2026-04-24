Suomessa tehtiin poikkeuksellinen lintuhavainto

Lintujärjestö Birdlife Suomen tiedotteen mukaan lintujen kevätmuutto etenee koko maassa, mutta maltillisesti. Viikon aikana Suomeen on saapunut kymmenkunta uutta muuttolintua, kuten keltavästäräkki, leppälintu ja pensastasku.

Poikkeuksellisen varhaisia havaintoja tehtiin ruisrääkästä Lempäälässä sekä kehrääjistä Espoossa ja Porissa.

Pääskyistä on jo runsaasti havaintoja, mutta pääjoukkoja odotetaan vasta myöhemmin keväällä. Haara- ja räystäspääskyjä on nähty yli sata yksilöä, ja pohjoisimmat havainnot ulottuvat Ouluun ja Lumijoelle. Ensimmäiset törmäpääskyt havaittiin tällä viikolla Porissa ja Orimattilassa.

Hyönteissyöjälintujen muutto on vasta käynnistymässä. Pajulinnusta on toistaiseksi vain kymmenkunta havaintoa, mutta varhaisimpiin muuttajiin kuuluva tiltaltti on edennyt jo Kuusamoon ja Inariin asti.

Rastaiden muutto on viimein virinnyt, ja samalla myös kahlaajalajisto monipuolistuu. Kuovin päämuutto osui viime viikon perjantaille, ja pelloilla liikkuu jo suuria kapustarintaparvia. Lähiviikkoina kosteikoille odotetaan suokukkoja turnajaisasussaan. Mustasaaressa niitä on nähty jo yli sata.

Harvalukuisemmista lajeista haarahaukkoja on havaittu kymmenissä paikoissa Etelä- ja Itä-Suomessa sekä yksittäisinä havaintoina lännessä aina Oulun korkeudelle asti. Kouvolan Jaalassa nähtiin viime lauantaina peräti 11 avosetin parvi, ja yksittäinen avosetti havaittiin myös Limingassa.

Yksittäisistä paluumuuttajista ruskosotka palasi Saloon jo viidettä vuotta peräkkäin. Pikkukanadanhanhi nähtiin Raumalla, ja kevään ensimmäinen harjalintu on jo ehtinyt Tornioon.

LUE MYÖS:

