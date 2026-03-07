Sofia Vikman: Lakimuutos ei tee Suomesta ydinasevaltiota

Ydinenergialain päivityksessä on kyse Suomen turvallisuudesta ja rauhan takaamisesta, linjaa kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman tiedotteessaan.

Hallitus lähetti tällä viikolla lausuntokierrokselle lakiesityksen, joka poistaisi lainsäädännölliset esteet Naton puolustuksen täysimääräiselle toteuttamiselle. Käytännössä laki mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen kuljettamisen Suomeen. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan esityksen tarkoituksena on varmistaa, että Naton pelote on uskottava.

Vikman on samaa mieltä. Hän sanoo, että lakimuutoksessa kyse on Suomen turvallisuuden vahvistamisesta ja rauhan turvaamisesta.

– Nykyinen ydinenergialaki on vuodelta 1987, kylmän sodan ja YYA-sopimuksen ajalta, Vikman muistuttaa.

– Hallituksen lakimuutoksella on tarkoitus purkaa ehdoton ydinaseiden täyskielto ja sallia ne sellaisissa poikkeustilanteissa, jotka liittyvät Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön, Vikman tiivistää.

Kokoomusedustajan mukaan hallitus haluaakin Suomen turvaksi kaiken sen suojan, jota Nato-jäsenyys ja liittolaisuus meille tarjoaa. Tämä suoja olisi Vikmanin mukaan hyödynnettävä täysimääräisesti.

Käytännössä lakimuutos varmistaisikin, että Suomen lainsäädäntö ei rajoittaisi liittolaisten kykyä tukea Suomea kriisissä tai sodassa.

– Liityimme Natoon, koska halusimme Suomen Naton ydinasepelotteen suojaan. Siksi vanhentunutta lainsäädäntöä on päivitettävä, jotta se ei ole ristiriidassa jäsenyytemme kanssa, Vikman sanoo.

Lakimuutoksesta huolimatta ydinaseiden hankkiminen, kehittäminen tai räjäyttäminen olisi jatkossakin lainvastaista. Muutos ei myöskään tarkoita, että Suomesta tulisi ydinasevaltio.

– Ydinaseita ei sijoiteta jatkossakaan Suomeen ilman Suomen erillistä omaa päätöstä. Suomen turvallisuudesta päätetään jatkossakin Suomessa, Vikman kertaa.

Sen sijaan muutos toisi Suomen lainsäädännön linjaan muiden pohjoismaiden ja muiden lähimpien liittolaismaiden kanssa.

– Valtaosalla Nato-maista ei ole lainsäädännössä rajoitteita Naton puolustuksen ja pelotteen täysimääräiselle toimeenpanolle. Muutos parantaa ennaltaehkäisevää pelotetta ja sen tarkoituksena on estää sotilaallisen voiman käyttö Suomea ja liittokuntaa vastaan, Vikman kertoo.