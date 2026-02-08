Slovakian presidentti pitää MiG-hävittäjien antamista Ukrainalle virheenä

Slovakian presidentti Peter Pellegrini on sanonut edellisen hallituksen tehneen virheen antaessaan MiG-29-hävittäjiä Ukrainaan. Hän kuitenkin lisäsi, ettei hän aio osallistua lahjoituksen ympärillä viime päivinä kehittyneeseen poliittiseen kiistaan. Asiasta uutisoi Ukrainska Pravda.

Pellegrini sanoi pääministerinä ollessaan, että hän oli määrännyt Slovakian MiG-29-hävittäjien pysyvän taisteluvalmiina, kunnes ne voidaan korvata uusilla yhdysvaltalaissilla F-16-koneilla.

– Tähän päivään asti uskon, että Slovakian oli virhe luopua MiG-koneistaan ilman korvaavia koneita. Mikään muu maa ei ole luovuttanut omia aseitaan ja sitten ollut riippuvainen yksinomaan naapurimaidensa avusta, hän sanoi.

Pellegrini kiisti edellisen hallituskoalition väitteet, joiden mukaan MiG-29-hävittäjät olivat vain romumetallia.

– Jos näin olisi, mikään koneista ei olisi voinut lentää Slovakiasta Ukrainaan. Pääministerinä minulla oli tilaisuus koelentää henkilökohtaisesti MiG-29-hävittäjää, ja kone kykeni suorittamaan kaikki siltä vaaditut tehtävät.

– Slovakian presidenttinä en osallistu poliittisiin tai rikosoikeudellisiin kiistoihin, joita on viime aikoina syntynyt hävittäjien lahjoituksesta. Slovakian kansalla on kuitenkin oikeus tietää, oliko silloisella (Eduard) Hegerin johtamalla hallituksella oikeus lahjoittaa Slovakian MiG-koneita Ukrainalle.

Vuonna 2024 Slovakian viranomaiset pyysivät poliisitutkintaa entisen hallituksen ja silloisen puolustusministerin Jaroslav Nadin toiminnasta MiG-29-hävittäjien ja KUB-ilmatorjuntajärjestelmän siirtämisestä Ukrainaan

Marraskuussa 2025 lainvalvontaviranomaiset totesivat, että edellisen hallituksen päätös antaa neuvostoaikaisia MiG-hävittäjiä ja KUB-järjestelmä Ukrainalle ei ollut rikos.

