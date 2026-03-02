Sivutoiminen yritystoiminta ei estä työttömyysturvaa

Työ- ja elinkeinoministeriö muistuttaa, että sivutoiminen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuudelle.

Ministeriö on antanut KEHA-keskukselle suosituksia, joilla pyritään parantamaan työttömyysturvalain tulkintojen yhdenmukaisuutta ja ratkaisujen ymmärrettävyyttä.

Hallitus päätti syksyn budjettiriihessä luoda työnhakijoille nykyistä paremmat kannusteet kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen yritystoimintaan.



– Selvityksen tekeminen ja tulkintojen selkeyttäminen on työn ensimmäinen vaihe. Ministeriössä tehdyn selvityksen perusteella on ilmeistä, että tulkinnoissa on aivan liikaa vaihtelua. Tämä on omiaan lisäämään epävarmuutta ja epäselvyyttä tilanteessa, jossa haluamme kannustaa ihmisiä uskaltamaan lähteä yrittäjiksi, työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo.

Ministeriö korostaa, että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa lähtökohtana ja ratkaisevana seikkana on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Keskeistä on, estääkö yritystoiminta kokoaikaisen työn hakemisen ja vastaanottamisen. Jos ei, yritystoimintaa harjoittava työtön työnhakija on lähtökohtaisesti oikeutettu työttömyysetuuteen.

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta, ministeriö kertoo.