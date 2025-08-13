HS: Sisäministeri kieltäisi burkat ja niqabit julkisilla paikoilla

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan burkien ja niqabien kieltämistä julkisilla paikoilla aiotaan selvittää. Hän kertoo asiasta Helsingin Sanomille.
Rantasen mukaan asian selvittäminen aloitetaan sisäministeriössä. Hänen mielestään ne eivät sovellu länsimaiseen tasa-arvoiseen maahan ”missään muotoa”. Sisäministeri myös arvioi, että kielto edistäisi maahanmuuttajataustaisten ihmisten integoitumista länsimaiseen yhteiskuntaan.
Ministeri sanoo toivovansa, että kieltoa edistettäisiin tällä hallituskaudella. Asiasta ei ole kirjausta hallitusohjelmassa. Hänen mukaansa kiellon rikkomisesta voisi seurata sakkorangaistus.
Musliminaisten käyttämät kasvot peittävät nurkat ja niqabit ovat olleet keskustelunaiheena viime aikoina. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kirjoitti eilen tiistaina viestipalvelu X:ssä, että kasvot peittävä vaatetus ei sovi Suomen kouluihin.
Aiemmin myös muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on vaatinut burkien ja niqabien kieltämistä kokonaan.
Rantanen huomauttaa HS:lle, ettei Suomi olisi ensimmäinen maa, joka on kieltänyt burkat ja niqabit. Vastaavanlainen kielto on muun muassa Itävallassa ja Ranskassa julkisilla paikoilla.