Shokkiväite Venäjältä: Oikeat tappiot yli 90 000 miestä

Venäjän asevoimat on menettänyt Ukrainassa kaikkiaan peräti 90 000 miestä, tutkivaan journalismiin erikoistunut itsenäinen venäläismedia iStories kertoo.

Luvut perustuvat entisen ja nykyisen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n upseerin antamiin tietoihin. Lukuihin sisältyvät uutisen mukaan rintamalla ja sairaaloissa kuolleet, vakavasti haavoittuneet sekä kadonneet sotilaat.

Venäläismedian lähteiden antamat tiedot ovat linjassa länsimaisten arvioiden kanssa. Esimerkiksi Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi elokuun lopussa noin 80 000 venäläisen sotilaan kuolleen tai haavoittuneen sodassa.

Ukrainan puolustusministeriö taas kertoi tänään arviolta yli 63 000 venäläisen kaatuneen tähän mennessä sodassa.

Virallinen Venäjä on pysynyt vaitonaisena valtavista tappioista. Venäjän puolustusministeriö väitti syyskuussa Venäjän presidentti Vladimir Putinin julistettua liikekannallepanon, että sodassa on menetetty vain hieman alle 6 000 sotilasta. Julkisuudessa olevat tiedot tukevat kuitenkin valtavia tappiolukuja. Tuolloin moni myös ihmetteli, mihin liikekannallepanoa tarvitaan, jos tappiot ovat olleet niin vähäisiä.

Hyökkääjän tiedetään kärsineen Ukrainassa paikoin pahasta miespulasta keväästä alkaen. Asiantuntijat ovatkin arvioineet, että Venäjällä on ollut jo kuukausia käynnissä niin sanottu hiljainen mobilisaatio, jossa rintamalle on pyritty haalimaan joukkoja kaikin keinoin. Venäjältä on tihkunut viime päivinä tietoja, joiden mukaan mobilisaation ”toinen aalto” olisi jo käynnistymässä.

Vladimir Putinin liikekannallepanomääräyksen julkisesti versiosta salatun seitsemännen pykälän kerrotaan sisältävän maininnan jopa miljoonan miehen käskemisestä palvelukseen. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvässä jutussa.

