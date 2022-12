Sergei Lavrovilta uhkavaatimus Ukrainalle

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi maanantaina, että Ukrainan on täytettävä Moskovan vaatimukset ”uusista alueista” tai Venäjän armeija ryhtyisi toimiin, uutisoi CNN.

– Vihollinen on hyvin tietoinen ehdotuksistamme (Ukrainan) hallituksen kontrolloimien alueiden demilitarisoimiseksi ja denatsifioimiseksi sekä Venäjän turvallisuuteen kohdistuvien uhkien poistamiseksi, mukaan lukien uudet alueemme (niin sanotut Donetskin kansantasavalta, Luhanskin kansantasavalta sekä Hersonin ja Zaporižžjan alueet), Lavrov sanoi toistellen syytöksiä Ukrainan natsismista.

– On enää yksi asia jäljellä tehtäväksi: ne (vaatimukset) on täytettävä ennen kuin on liian myöhäistä. Muuten Venäjän armeija ottaa asiat omiin käsiinsä, Lavrov jatkoi.

Hänen mukaansa konfliktin keston osalta pallo on nyt Washingtonin ja sen hallinnon käsissä.

– He voivat pysäyttää tämän turhan vastarinnan milloin tahansa, Lavrov sanoi.

Vain viikkoja Hersonin laittoman Venäjään liittämisen jälkeen Ukraina valloitti sen takaisin ja vapautti noin 10 000 neliökilometriä aluetta venäläishyökkääjiltä.

Vladimir Putin myönsi viime viikolla, että tilanne neljällä miehitetyllä alueella oli ”erittäin monimutkainen”.