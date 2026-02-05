Verkkouutiset

Sergei Lavrov 20. tammikuuta Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / TATYANA MAKEYEVA

Sergei Lavrovin mukaan Vladimir Putin yllättyi USA:n kovista pakotteista

  • Julkaistu 05.02.2026 | 15:51
  • Päivitetty 05.02.2026 | 15:55
  • USA, Venäjä
Ulkoministerin mukaan Venäjällä oli tilanteesta eri kuva Alaskan huippukokouksen jälkeen.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, että presidentti Vladimir Putin yllättyi ”erittäin kovista” pakotteista, jotka Yhdysvallat asetti öljyjäteille Lukoilille ja Rosneftille vain viikkoja Alaskan huippukokouksen jälkeen, jossa presidentti Donald Trump tapasi viime elokuussa Putinin.

Lavrov kertoi Kremlin alaisella venäläiskanavalla RT:llä, että Alaskassa sovittiin siitä, että Venäjä tukee Yhdysvaltain kokonaisratkaisua Ukrainan kriisiin. Sen jälkeen Lavrovin mukaan Venäjä odotti, että Yhdysvallat julistaa jotain tai kutsuu koolle kokouksen.

– Mutta yhtäkkiä sanktioita langetettiin Lukoilille ja Rosneftille ja samaan aikaan tulleja asetetaan maille, jotka ostavat energiaa Venäjältä, Lavrov päivittelee.

Lisäksi ulkoministeri kertoo, että Venezuelan tilanne on presidentti Nicolas Maduron vangitsemisen ja syrjäyttämisen jälkeen se, että Washington työntää nyt venäläisyhtiöitä ”avoimesti” pois Venezuelasta. Lavrov ei nimennyt mistä yrityksistä on kyse.

– Intiaa on kielletty ostamasta venäläistä öljyä, ainakin niin on ilmoitettu. Kaikkia on kielletty ostamasta öljyä ja kaasua ja laajasti sanotaan, että Venäjän öljy ja kaasu aiotaan korvata amerikkalaisella öljyllä ja nesteytetyllä maakaasulla, Lavrov sanoo.

