Sergei Lavrov: Emme hyväksy eurooppalaisia joukkoja Ukrainaan

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kommentoinut tiedotustilaisuudessa sodan tilannetta ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin eilistä puhetta.

Lavrovin mukaan eurooppalaisten joukkojen sijoittaminen Ukrainaan tarkoittaisi Naton suoraa osallistumista konfliktiin Venäjän kanssa.

– Jos laitat joukkoja maahan, et varmaankaan halua neuvotella mistään ehdoista, Lavrov sanoi.

Lavrovin mukaan Venäjä ei tule hyväksymään kompromisseja, joissa ulkomaisia rauhanturvaajia sijoitettaisiin Ukrainaan.

Hän jatkoi, että Macronin eiliset lausunnot ydinaseisiin liittyen ovat ”uhka” Venäjälle. Macron ei kuitenkaan puheessaan uhannut Venäjää, vaan nosti esiin sen, että Ranskan ydinaseita voitaisiin mahdollisesti käyttää muun Euroopan turvaamiseen.

Lavrov sanoi myös presidentti Vladimir Putinin todenneen useasti, ettei Venäjä ole aikeissa hyökätä Eurooppaa tai Ranskaa vastaan, ja että tällaiset väitteet ovat ”pötyä”.

– Venäjä ei ole kiinnostunut rauhasta – Lavrov sen tässä vahvistaa, toteaa X-alustalla Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja, sotaa seuraava Anton Heratshenko.

– He pelaavat aikaa ja viivyttelevät neuvotteluita jatkaakseen sotaa.

European “peacekeeping forces” in Ukraine would be treated the same as NATO presence — Russia’s Foreign Minister Lavrov

He said Macron’s remarks on nuclear weapons are a “threat” to Russia. pic.twitter.com/19JCnH1nHs

— KyivPost (@KyivPost) March 6, 2025