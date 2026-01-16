Serbia pyysi apua Venäjältä: Testasivat ääniaseita koiriin ilman lupaa

Serbian tiedustelu testasi ääniaseita koirilla yhteistyössä Venäjän pahamaineisen turvallisuuspalvelun kanssa, kertoo Politico. Se on tutustunut Serbian hallituksen asiakirjoihin, joissa testeistä kerrotaan. Yhteinen testaus eläimillä on omiaan alleviivaamaan sitä, miten läheiset välit Euroopan unionin jäsenehdokasvaltio Serbialla on Ukrainassa laitonta hyökkäyssotaa käyvään, yleisesti roistovaltiona pidettyyn Venäjään.

Asiakirjat vahvistavat, että presidentti Aleksandar Vučićin hallinto teki kokeita tehokkailla kaiuttimilla, joita puhekielessä kutsutaan äänitykeiksi kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Belgradissa järjestetty hallituksen vastainen mielenosoitus keskeytettiin lamauttavalla äänellä.

Oudosta äänestä mielenosoituksessa maaliskuussa 2025 ovat aiemmin kertoneet useat paikalla olleet mielenosoittajat. Belgradin pääbulevardilla kajahti äkillinen, korviahuumaava melu, joka sai ihmisjoukon väistymään suojaan.

Pitkän kantaman akustisia laitteita (LRAD) markkinoidaan pitkän kantaman viestintään, mutta lähietäisyydellä käytettynä ne voivat aiheuttaa kuulovaurion riskin. Niiden on myös raportoitu aiheuttavan päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Hallitus on kiistänyt käyttäneensä äänitykkejä mielenosoittajia vastaan.

Useat tilanteesta kuvatut videot näyttävät levottomuuden aaltoilevan tiiviin väkijoukon läpi, ennen kuin ihmiset ryntäävät pakoon. Belgradissa tapauksen jälkeen ensiapuun saapuneet mielenosoittajat kertoivat pahoinvoinnista, oksentelusta, päänsärystä ja huimauksesta. He kertoivat kuulleensa äänen, joka kuulosti suunnilleen siltä kuin lauma moottoripyöriä tai veturi olisi tullut kohti. Voit katsoa videon tilanteesta tämän artikkelin lopusta.

Aluksi Serbian presidentti Vučić kiisti väitteet äänitykin käytöstä, mutta sanoi sitten, että asia tutkitaan ja kaikenlaiset valehtelijat joutuvat vastuuseen. Myös Serbian sisäministeri Ivica Dačić kiisti asian ja vakuutti ettei mitään laitonta ole tehty.

Tapauksen julkisissa selvittelyissä kävi kuitenkin ilmi, että Serbia tosiaan on hankkinut näitä joukkojenhallintavälineitä niitä valmistavalta yhdysvaltalaiselta Genasys-yhtiöltä vuonna 2021.

Kuukausi mielenosoituksen jälkeen, eli huhtikuussa 2025, Serbian tiedustelupalvelu BIA julkaisi Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelulta (FSB) tilaamansa raportin, jossa väitettiin, että LRAD-laitteita ei käytetty mielenosoitusten aikana. Samalla raportissa todettiin, ettei niillä siten ollut laajamittaista psykologista, moraalista ja fyysistä vaikutusta ihmisiin.

Politico pyysi kommenttia Serbian sisäministeriöltä. Se ei vastannut.

Politicon näkemien tiedustelupalvelu BIA:n ja erään ministeriön tuottamien asiakirjojen mukaan BIA:n ja FSB:n yhteiset eläinkokeet tehtiin osana mielenosoituksen jälkeistä selvitystä. Kokeiden tarkoituksena oli arvioida, olivatko mielenosoittajien kuvailemat oireet yhdenmukaisia niiden ​​äänitykkien vaikutusten kanssa, joita viranomaistietojen perusteella tiedetään olevan Serbian poliisin hallussa. Koirat valikoituivat testieläimiksi sen vuoksi, että niillä on erityisen tarkka kuulo.

Noin kaksi viikkoa maaliskuisen mielenosoitusepisodin jälkeen BIA ja FSB kokosivat lauman koiria BIA:n järjestämälle testauspaikalle. Tarkoituksena oli testata Genasysin valmistamia malleja nimeltä LRAD 100X MAG-HS ja LRAD 450L viideltä eri etäisyydeltä alkaen 25 metristä aina 200 metriin. Politico huomauttaa, että näiden mallien julkisesti saatavilla olevien tuote-esitteiden mukaan laite pystyy tuottamaan jopa 150 desibelin äänen. Tämä vastaa lentokoneen suihkumoottorin ääntä nousussa.

Serbian hallituksen asiakirjat antavat ymmärtää, että BIA:n ja FSB:n testit on saatettu suorittaa ilman eläinkokeisiin vaadittavia hyväksyntöjä. Asiakirjoista käy ilmi, että niiden mukaan ainakaan paikallisella maa-, metsätalous- ja vesiministeriöllä ei ollut tietoa onko ääntä hyödyntävillä joukkojenhallintavälineillä vaikutuksia koiriin.

— Ministeriö ei ole koskaan saanut hyväksyntäpyyntöä eläinkokeiden suorittamiseksi, joten kyseistä testiä tai muita vastaavia testejä ei ole hyväksytty, vastuuministeriö lausui asiakirjojen mukaan.

Serbialainen ihmisoikeusjuristi Danilo Ćurčić sanoi Politicolle, että Serbian eläinsuojelulain mukaan kyseessä on ollut joko luvaton eläinkoe tai eläinten suoranainen kaltoinkohtelu. Ćurčićin mukaan Serbian laki edellyttää eläinkokeiden ennakkorekisteröintiä ja toimivaltaisten elinten hyväksyntää. Yksi näistä toimivaltaisista elimistä on eettinen toimikunta– ja se nimenomaisesti kieltää eläinkokeet aseiden ja sotilasvarusteiden testaamisessa.

Venäjän FSB:n raportissa koirakokeista väitettiin näin:

-Perus- ja testisignaaleja lähetettäessä biologiset kohteet (koirat) eivät tunteneet epämukavuutta (käyttäytymisen muutoksia) tutkittavalla etäisyydellä. Koirat tarkastettiin kolme päivää testien jälkeen, eikä niiden tilassa näkynyt muutoksia.