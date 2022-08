Selfie-kuvat paljastivat – siviilin murhannut venäläissotilas tunnistettiin

Varastetusta puhelimesta löydetyt selfie-kuvat auttoivat tunnistamaan Ukrainassa sotarikokseen syyllistyneen venäläissotilaan, kertoo ukrainalainen Slidstvo.Info-sivusto.

Venäläinen sotilas Daniil Frolkin, 20, jätti ottamansa selfie-kuvat puhelimeen, jonka hän varasti Kiovan alueella sijaitsevasta Andriivkan kylästä maaliskuussa. Näiden kuvien perusteella Frolkin tunnistettiin, ja hänen kerrotaan murhanneen siviilin.

Frolkin kuuluu 64. erilliseen moottoroituun kivääriprikaatiin, joka osallistui Andriivkan miehittämiseen keväällä helmi-huhtikuussa. Venäläiset terrorisoivat paikallisia asukkaita siepaten, kiduttaen ja tappaen kyläläisiä. Kyläläisiltä vietiin myös autot ja henkilökohtaiset tavarat.

Frolkin varasti puhelimen paikalliselta pariskunnalta Tetianalta ja Leonidilta ja otti yhteiskuvia muiden venäläissotilaiden kanssa. Hän poisti puhelimesta kaikki kuvat ennen kuin venäläiset pakenivat kylästä. Muutaman viikon jälkeen ukrainalaisperhe onnistui palauttamaan poistetut tiedostot ja löysi kuvat Frolkinista ja muista miehittäjistä.

Slidstvo.Info-sivuston tutkinnan yhteydessä paikallinen asukas Vasyl tunnisti Frolkinin ja kertoi todistaneensa kylässä asuneen Ihor Jermakovin murhan. Vasyl vahvisti Frolkinin ampuneen polvistunutta miestä päähän.

– Ja sitten näen hänet (Ihor Jermakov) tuotavan polvilleen. Sitten kuului laukaus. Hän kaatui. Mutta sillä hetkellä en tiennyt, että kuollut mies oli Ihor, Vasyl sanoi.

Todistaja kertoi muistavansa hyvin murhaajan kasvot, erityisesti käsivarsien ja kaulan tatuoinnit.

