Se alkoi jo syksyllä: Viro huomasi, miten Venäjän sabotaasi kiihtyy

Venäjän sabotaasi alkoi lisääntyä viime syksynä. Keinot ovat muuttuneet hienovaraisemmista salamurha- ja myrkytyshankkeista rujommiksi, sanoo Viron turvallisuuspoliisi Kaitsepolitsei (Kapo) yhdysvaltalaiselle tv-kanava CNN:lle.

– Näimme heidän toiminnassaan huomattavaa kasvua syksyllä, ja talvella saimme jo kymmenen kiinni, Kapon tiedottaja Harrys Puusepp sanoo.

Nyt luku on jo kymmentä suurempi. Puusepp arvioi, että lähikuukausina Venäjän operatiivien toiminta voi muuttua entistä fyysisemmäksi.

CNN kertoo myös Puolassa kuuden vuoden vankeusrangaistukseen tuomitusta ukrainalaisesta Maksymista, joka otti toimeksiantoja Andrzejksi esittäytyneeltä venäläiseltä viestisovellus Telegramissa. Maksym oli muuttanut Puolaan jo ennen kuin Venäjä aloitti Ukrainassa täysimittaisen hyökkäyssodan ja halusi rahaa.

Tehtävät olivat aluksi pieniä, kuten sodanvastaisten tekstien töhrimistä julkisille paikoille. Sitten ne alkoivat muuttua vakavammiksi ja palkkiot kasvoivat. Andrzej tilasi Maksymilta ukrainalaisten omistaman yrityksen aidan tuhopolton. Maksym lavasti tilanteesta kuvan. Häneltä tilattiin myös kameroiden asentamista rajakaupunki Medykan junakiskojen lähelle – tätä reittiä pitkin kulkee länsimaiden aseapua Ukrainaan. Asioiden todellinen laita valkeni Maksymille vasta, kun Andrzej tilasi kameroita tarkkailemaan sotilastukikohtaa, jossa Puola kouluttaa Ukrainan asevoimien sotilaita.

Maksym jäi kiinni Puolan tiedustelulle talvella 2023. CNN haastatteli miestä vankilassa.

Myös Virossa Kapon mainitsemat kymmenen pidätettyä oli värvätty sosiaalisen median kautta. He töhrivät ja tuhosivat Viron toisen maailmansodan aikaisten Neuvostoliittoa vastaan taistelleiden sotilaiden muistomerkkejä sekä rikkoivat sisäministerin ja venäjäkielisen median päätoimittajan autoista ikkunat.

Kesä-heinäkuun vaihteessa Yhdysvallat määräsi tukikohtansa Euroopassa nostamaan hälytystasoaan toiseksi korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Syyksi kerrottiin varautuminen terrori-iskuun tai -iskuihin. Syynä on tiedustelulähteiden mukaan varautuminen Venäjän sabotaasiaaltoon, josta on ollut merkkejä muuallakin kuin Virossa ja Puolassa.

Kesäkuussa Venäjä-mielinen ukrainalaismies jäi kiinni Pariisissa, kun hän oli rakentamassa omatekoista pommia. Sen oli tarkoitus räjähtää rautakaupan ulkopuolella.

Brittiläisen Chatham Housen Venäjä-asiantuntija Keir Giles arvioi jo huhtikuussa, että Venäjä saattaa pyrkiä värväämään käyttöönsä myös jo olemassa olevia terroristiverkostoja. Tähän mennessä kiinni jääneet vahingontekijät ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu.

Asia koskee myös Suomea.

– Näillä “terrori-iskuilla” voitaisiin pyrkiä osoittamaan Suomelle, miten Natoon liittymisestä olisi Suomelle sittenkin enemmän haittaa kuin hyötyä. Näin pyrittäisiin vähentämään Naton kannatusta suomalaisten kesken, hän sanoo.

– Sitten on tietysti vielä tavanomainen, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva sabotaasi, Giles sanoi huhtikuussa.

Kesäkuun aikana useisiin vedenpuhdistamoihin ja vesilaitoksiin Etelä-Suomessa on murtauduttu tai yritetty murtautua. Osaa tapauksista tutkii keskusrikospoliisi.

