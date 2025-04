Petteri Orpo: Tähän tiivistyy ero näissä vaaleissa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui perjantai-iltana puolueensa vaalitilaisuudessa Espoon Tapiolassa. Sunnuntaina on alue- ja kuntavaalien varsinainen vaalipäivä. Orpo kehui kokoomuksen 5 700 kuntavaaliehdokkaan ja yli tuhannen aluevaaliehdokkaan henkeä.

– Tämä tiivistyy lopussa, kuten kaikki vaalit johonkin. Se keskeinen ero meidän ja demaripuolueen välillä on se, että meillä on ratkaisuja asioihin. Me kerromme, että asiat ovat hoidettavissa. Vastapuoli on se, että mistään ei tule mitään ja kaikki on romahtamassa ja lääke on kaikkeen ottaa lisää velkaa ja nostaa veroja, Petteri Orpo määritteli.

– Ei niin. Nyt on vaikea tilanne jossa töitä tehdään, niin valtakunnallisesti kuin hyvinvointialueilla, mutta meillä kokoomuslaisilla on ratkaisuja. Ja uskon, että ihmiset näkevät tämän.

Orpon mukaan suomalaiset luottavat siihen, että kokoomus kantaa vastuuta vaikeassa ajassa ja ”toivon viesti menee varmasti läpi”.

– Suomessa ovat asiat kuitenkin aika hyvällä mallilla. Toimintaympäristö tällä hetkellä meidän ympärillä maailmalla taas – sehän on ihan karmea. On päivänselvää että se vaikuttaa talouteen. Se on tietenkin murhe, Orpo pahoitteli.

Orpon mukaan hän uskoo kuitenkin siihen, että hallituksen tekemät asiat Suomen uudistamiseksi ovat oikeita.

– Ja kun se kasvu lähtee tuolta maailmalta liikkeelle, me olemme valmiita. …Kyllä tämä kääntyy, meidän täytyy vaan tehdä töitä, Orpo totesi.

Kokoomus on paikallisesti ollut hänen mukaansa ykköstekijä, ja ”olen aivan varma että siitä tulee kiitos myös vaaleissa sunnuntaina”.

– Jos ihan rehellisesti kerron, niin yleisin mitä ihmiset tulevat (vaalikentillä) sanomaan on, että ”koettakaa jaksaa”. Varmaan tiedätte mihin viittaan, hän nauratti yleisöä.

– Kokoomukselle ja hallitukselle toivotetaan aidosti kestävyyttä. Ihmiset oikeasti ymmärtävät, että me velkaannumme. Ihmiset ymmärtävät, että meidän naapurimaa hyökkää toisen kimppuun. Ihmiset ymmärtävät että meillä on vanheneva väestö ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on iso ja haastava tehtävä tässä uudessa sote-maailmassa.

– Ihmiset ymmärtävät nämä haasteet, mitkä meillä on. Eivätkä ihmiset oikein pidä siitä negatiivisuudesta ja kaiken haukkumisesta, jossa haukutaan joka ainut säästö, joka ainut uudistus, eikä ole tarjota oikeasti vaihtoehtoa. Kyllä ihmiset tämän läpi näkevät. Tästä tullaan puhumaan, ja annetaan voimia kokoomukselle ja hallitukselle, että ”pitäkää pintanne”. Petteri Orpo summasi.