SDP:stä vaaditaan pääministerin eroa ja ”aitojen kasvutoimien” käynnistämistä

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvostelee kovin sanoin pääministeri Petteri Orpon (kok.) kehysriihen päätöksiä.

Lindtmanin mukaan kehysriihessä oli hallituksen viimeinen mahdollisuus korjata ”epäonnistuneen talouspolitiikkansa suuntaa”.

– Sitä ei tullut, vaan lopputulos on menetetty vaalikausi: Suomi velkaantuu raskaasti, työttömyys kasvaa ja suomalaisten köyhtyminen jatkuu. Nyt viimeistään on selvää, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan niin pahasti, että pääministeri Orpon olisi viisainta jättää eronpyyntönsä jo nyt, Antti Lindtman kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hänen mukaansa yksikään hallituksen keskeisistä tavoitteista ei ole toteutunut. Velkaantuminen on kiihtynyt, ja hallitus on ottamassa enemmän velkaa kuin edeltäjänsä.

– Luvattiin 100 000 uutta työpaikkaa – saldona on 100 000 uutta työtöntä ja lähes 80 000 menetettyä työpaikkaa, SDP:n puheenjohtaja kirjoittaa.

Lindtman väittää hallituksen käyttäneen kaiken energiansa leikkauksiin sen sijaan, että olisi keskittynyt uusien työpaikkojen ja kestävän kasvun luomiseen.

– Ainoa, mitä se näyttää saaneen aikaan, ovat jatkuvat leikkaukset ja suurituloisille suunnatut veronkevennykset – joilla se vielä ylpeilee, Antti Lindtman sanoo.

– Hallitukselta on veto poissa. Todellisia toimia Suomen suunnan kääntämiseksi ei ole tulossa. Siksi pääministeri Orpon olisi viisainta jättää eronpyyntönsä jo nyt. Näin aidot kasvutoimet päästäisiin käynnistämään heti, eikä Suomen tarvitsisi odottaa vielä vuotta päästäkseen eteenpäin, Lindtman jatkaa.

SDP:n johtaja ei avaa julkaisussaan tarkemmin, mitä tällaiset ”aidot kasvutoimet” olisivat.

Täsmätoimia työllisyyteen

Hallitus tiedotti keskiviikkoiltana kehysriihen päätöksistä. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi hallituksen tekevän uusia toimia kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden tukemiseksi. Paketti sisälsi lukuisia täsmätoimia työllisyyden kohentamiseksi, mutta myös uusia säästötoimia.

Kotitalousvähennystä korotetaan ja järjestöiltä leikataan. YEL-maksut laskevat arviolta 40 prosentilla yrittäjistä. Nuorten työllistymistä tuetaan jatkamalla työllisyyssetelin kehittämistä.

Yrittäjät voivat päättää, maksetaanko eläkemaksuja todellisten tulojen vai laskennallisen työpanoksen pohjalta. Riikka Purra kuvaili uudistusta merkittäväksi kasvutoimeksi, vaikka se maksaa valtiolle 80 miljoonaa euroa.

Hallitus panostaa lisäksi pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämiseen, korottaa liikunta- ja kulttuurietua sekä yrittäjävähennystä, tukee energiaremontteja ja keventää maatalousyrittäjien energiaverotusta.

– Tätä pakettia tyytyväisyydellä esittelen, Purra sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kertoi pitävänsä kehysriihen työllisyyspäätöksiä määrätietoisina ja oikeansuuntaisina toimina tilanteessa, jossa kansainväliset kriisit ja erityisen heikko suhdanne ovat heijastuneet Suomeen työttömyyden kasvuna.

– Vaikea maailmantilanne on poikkeuksellisen kovasti iskenyt Suomeen, mutta siksi juuri on tärkeää tehdä ne päätökset, joihin me itse voimme vaikuttaa. Kehysriihessä tehtiin täsmätoimia, joilla vahvistetaan työllisyyttä ja avataan ihmisille tie takaisin työelämään. Työ on parasta turvaa, ja jokainen suomalainen ansaitsee mahdollisuuden siihen, Kopra toteaa tiedotteessa.