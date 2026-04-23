Tytti Tuppurainen jäi kiinni sumutuksesta – SDP leikkaisi itse 90 miljoonaa järjestöiltä

SDP on arvostellut näkyvästi hallituksen leikkauksia sotejärjestöiltä. Puolueen oma vaihtoehtobudjetti kuitenkin kertoo, että käytännössä SDP on hyväksynyt aiemmat leikkaukset lähes kokonaan.
Kokoomuksen avustajakunta on muistuttanut sosiaalisessa mediassa, että sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävät STEA-avustukset ovat tänä vuonna 100 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2023. SDP:n vastaus tähän on omassa vaihtoehtobudjetissa vain 10 miljoonan euron lisäys. Puolue on siis käytännössä kuitannut 90 miljoonan euron leikkaukset sotejärjestöiltä.
Silti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen puhui kehysriihen alkaessa sotejärjestöjen Sosten mielenosoituksessa Säätytalon edustalla. Mielenosoituksessa vastustettiin sotejärjestöihin kohdistuvia leikkauksia.
Moni mielenosoittaja tuskin oli perehtynyt SDP:n vaihtoehtobudjetin yksityiskohtiin. Jos olisi ollut, taputukset ja hurraukset Tuppuraiselle olisivat voineet jäädä vaisummiksi.
Tuppurainen perusteli osallistumistaan Iltalehdelle sillä, ettei SDP ole missään vaiheessa hyväksynyt leikkauksia sotejärjestöjen työhön.
– Me vastustamme niitä ja kaikissa vaihtoehtobudjeteissamme on osoitettu, miten sopeutus voidaan tehdä oikeudenmukaisemmin, Tuppurainen sanoi IL:lle.
SDP:n vaihtoehtobudjetti ei tue Tuppuraisen väitettä. Jos SDP todella vastustaisi leikkauksia, sen pitäisi näkyä myös euroissa eikä vain puheissa. Sosiaalisessa mediassa Tuppuraista onkin syytetty sumutuksesta.
Sosten aiemmin laatima yhteenveto opposition vaihtoehtobudjeteista vahvistaa havainnon, että SDP on ollut oppositiopuolueista haluttomin perumaan sotejärjestöihin kohdistuvia leikkauksia. Vihreät ja vasemmistoliitto esittivät leikkausten perumista, keskusta niiden puolittamista, mutta SDP tyytyi vain pieneen 10 miljoonan euron paikkaukseen.
Hallitus päätti kehysriihessä uusista leikkauksista, joiden seurauksena STEA-avustuksista vähennetään vaalikauden aikana yhteensä 190 miljoonaa euroa.
Jos SDP haluaa olla uskottava sekä talouspolitiikassa että sotejärjestöjen puolustajana, sen on tehtävä seuraavassa vaihtoehtobudjetissaan muutakin kuin kosmeettinen lisäys sotejärjestöjen rahoitukseen. Muuten äänekäs arvostelu näyttää enemmän poliittiselta näytelmältä kuin vakavasti otettavalta vaihtoehdolta.