”Merkittävä parannus startupeille” – kansanedustaja suitsuttaa optioverotuksen korjaamista

Hallitus on päättänyt kehysriihessään siirtää optioverotuksen listaamattomien yhtiöiden osalta siihen hetkeen, kun optiot lunastetaan. Kyseessä on startup- ja kasvuyrityskentän pitkään toivoma ja alalle merkittävä muutos, joka lisää Suomen kilpailukykyä selvällä tavalla.

– Hallituksen päätös listaamattomien yhtiöiden optioverotuksen uudistamisesta parantaa merkittävällä tavalla startupien ja kasvuyritysten kykyä houkutella, sitouttaa ja palkata osaavaa henkilöstöä. Jatkossa myös konserniyhtiön työntekijöille voidaan tarjota emoyhtiön osakkeita, mikä on tärkeä muutos etenkin kansainvälisille kasvuyrityksille, kuvaa kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto.

Kaunisto painottaa, että juuri startupeissa tehdään maailmaa muovaavia uusia innovaatioita.

– Suomalaisissa startupeissa luodaan uusia kansainvälisiä menestystarinoita sekä aivan oleellisia kohtalonkysymyksiä ratkaisevia uusia innovaatioita sekä teknologioita. Suomessa on korkeaa osaamista esimerkiksi tekoälyn, murrosteknologioiden ja kvanttiosaamisen saralla ja nyt näiden läpimurtojen ja samalla omien unelmien tavoittelun edellytykset paranevat merkittävästi.

Kauniston mukaan optioverotus on ollut Suomen startup-kentän yksi suuri epäkohta jo pitkän aikaa.

– Tähän saakka optioista on pitänyt maksaa verot jo merkitsemisen hetkellä eli silloin, kun omistuksesta ei vielä aikoihin saa varoja realisoitua. Tämän vuoksi moni on joutunut jättämään optiot kokonaan merkitsemättä tai ottamaan lainaa merkitsemiseen. Optioverotuksen korjaaminen on ollut startup-kentän tärkein toive ja olemme tällä saralla antaneet etumatkaa monelle verrokkimaallemme, Kaunisto kertoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Optioverotuksen korjaaminen on vahva piristysruiske koko alalle sekä lisää yritysten edellytyksiä riskinottoon ja kasvuun.

– Kannustavampi, selkeämpi ja reilumpi optioverotus lisää kotimaista omistajuutta sekä kilpailukykyämme houkutella ja sitouttaa huippuosaajia. Lisäksi muutos kannustaa työntekijöitä yhä vahvemmin riskinottoon ja ponnisteluihin yrityksen kasvun eteen, kun arvonnoususta pääsee itsekin paremmin hyötymään. Myös verotulot voivat tulevaisuudessa kasvaa yhä useamman startupin menestyessä, Kaunisto sanoo tiedotteessa.

Muutos on merkittävä piristysruiske alalle, jonka näkymät tulevaan ovat nyt äärimmäisen myönteiset.

– Viime vuonna Suomessa startupit keräsivät eniten rahoitusta koko Euroopassa suhteessa väestöön, ja maailman tasolla Suomi sijoittui vertailussa neljänneksi. Startup-kentän vuosikasvu on viimeisen noin 20 vuoden aikana on ollut keskimäärin noin 19 prosentin tuntumassa ja ala työllistää jo nyt noin 50 000 työllistä eli yhtä paljon väkeä kuin esimerkiksi koko metsäteollisuus, kiteyttää Kaunisto.

Nyt tehty päätös optioverotuksen uudistamisesta on Kauniston mukaan hyvää jatkumoa Petteri Orpon hallituksen aiemmille päätöksille startupien ja kasvuyritysten eteen.

– Orpon hallitus on jo aiemmin kautensa aikana mm. alentanut avainhenkilöiden lähdeveroa, pidentänyt tappioiden vähennysoikeutta, lisäpääomittanut Tesiä, yhdenmukaistanut rahastorakenteita, purkanut sijoittamisen esteitä ja korjannut yrityskauppojen verotuksen vääristymiä sekä sujuvoittanut työperäistä maahanmuuttoa. Nyt tehty päätös jatkaa tätä hyvää polkua. Nyt on aika lunastaa kaikki se potentiaali, jota Suomen startup- ja kasvuyrityskentällä on. Kyse on koko maan talouskasvun kannalta aivan keskeisestä kysymyksestä.