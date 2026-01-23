SDP:n häirintäkohu: ”Edelleen ilmassa roikkuvat syytteet väkivallasta”

Ilta-Sanomat paljasti eilen, että SDP:n kansanedustajista ainakin Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa on käyttäydytty epäasiallisesti eduskunta-avustajia kohtaan.

– Joskaan demarit eivät anna mitään julki itse, kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) huomauttaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viitannee siihen, että tiedot asianosaisista kansanedustajista päätyivät mediaan niiden omien selvitysten seurauksena, ei puolueen kertomina. SDP ei ole julkisesti suostunut kommentoimaan, ketkä tapauksiin liittyvät.

Kim Bergin mukaan hänen tapauksessaan kyse oli ”yhdestä huonosta sanavalinnasta”. Marko Asell pahoitteli sosiaalisessa mediassa toimintaansa.

– Anteeksi. Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, kansanedustaja kirjoitti Instagramissa.

Tere Sammallahti huomauttaa, että ”edelleen ilmassa roikkuvat” Ville Merisen (sd.) esittämät ”syytteet fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta”. Tämä herättää epäilyksen, että kaikki tapaukset eivät ole tulleet julki.

SDP:n ympärillä liikkuva ahdistelukohu sai alkunsa, kun Ville Merinen kertoi Ylen dokumentissa kansanedustajien asiattomasta käytöksestä eduskunta-avustajia kohtaan. Merinen ei avannut tapauksia tarkemmin.

– [Ryhmäjohtaja] Tytti Tuppurainen ja Ville Merinen, aika lopettaa rikollisten suojelu, nimet esiin, Sammallahti kirjoittaa.