IS: Nämä kolme SDP:n kansanedustajaa liittyvät häirintäkohuun

SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa on kertoman mukaan käyttäydytty epäasiallisesti eduskunta-avustajia kohtaan, uutisoi llta-Sanomat tietoihinsa perustuen.
IS uutisoi viime viikolla viidestä SDP:n eduskuntaryhmään kytkeytyvästä tapauksesta, joihin liittyy häirintää tai epäasiallista käytöstä.
Kahteen tapaukseen liittyy IS:n mukaan pirkanmaalaistaustainen kansanedustaja Asell, yhteen keskisuomalainen kansanedustaja Kokko ja yhteen vaasalaiskansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Berg.
IS:n tietojen mukaan neljästä kuluvan vaalikauden tapauksesta kolme on tapahtunut samana iltana, elokuussa 2023. Tuolloin SDP:n eduskuntaryhmä piti kesäkokousta Vantaalla.
Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on aiemmin ilmoittanut, että puolue teettää ulkoisen selvityksen epäasiallisesta käytöksestä.
Pian IS:n uutisen julkaisun jälkeen kansanedustaja Asell julkaisi Instagramissa julkisen anteeksipyynnön.
– Anteeksi. Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, kansanedustaja kirjoittaa.
– Eduskunnan pikkujoulujen jälkeistä tapahtumaa on käsitelty tuoreeltaan ja olen pyytänyt sitä anteeksi. Haluan pahoitella käytöstäni myös näin julkisesti, hän jatkaa.
EDIT: 22.1.2026 klo 19.20: Lisätty juttuun maininta Marko Asellin Instagramissa esittämästä anteeksipyynnöstä sekä muutettu jutun ingressiä.