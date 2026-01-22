Verkkouutiset

Eduskuntatalo Helsingissä., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

IS: Nämä kolme SDP:n kansanedustajaa liittyvät häirintäkohuun

  • Julkaistu 22.01.2026 | 19:13
  • Päivitetty 22.01.2026 | 19:21
  • Politiikka
Kansanedustaja Marko Asell esitti julkisen anteeksipyynnön.
SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa on kertoman mukaan käyttäydytty epäasiallisesti eduskunta-avustajia kohtaan, uutisoi llta-Sanomat tietoihinsa perustuen.

IS uutisoi viime viikolla viidestä SDP:n eduskuntaryhmään kytkeytyvästä tapauksesta, joihin liittyy häirintää tai epäasiallista käytöstä.

Kahteen tapaukseen liittyy IS:n mukaan pirkanmaalaistaustainen kansanedustaja Asell, yhteen keskisuomalainen kansanedustaja Kokko ja yhteen vaasalaiskansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Berg.

IS:n tietojen mukaan neljästä kuluvan vaalikauden tapauksesta kolme on tapahtunut samana iltana, elokuussa 2023. Tuolloin SDP:n eduskuntaryhmä piti kesäkokousta Vantaalla.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on aiemmin ilmoittanut, että puolue teettää ulkoisen selvityksen epäasiallisesta käytöksestä.

Pian IS:n uutisen julkaisun jälkeen kansanedustaja Asell julkaisi Instagramissa julkisen anteeksipyynnön.

– Anteeksi. Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, kansanedustaja kirjoittaa.

– Eduskunnan pikkujoulujen jälkeistä tapahtumaa on käsitelty tuoreeltaan ja olen pyytänyt sitä anteeksi. Haluan pahoitella käytöstäni myös näin julkisesti, hän jatkaa.

 

EDIT: 22.1.2026 klo 19.20: Lisätty juttuun maininta Marko Asellin Instagramissa esittämästä anteeksipyynnöstä sekä muutettu jutun ingressiä.

