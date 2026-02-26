Edustaja hämmästyi: SDP leikkaisi kotimaiselta elokuvalta

SDP:n esittämät leikkaukset iskisivät elokuva-alaan. Tämä on kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan jäänyt julkisuudessa pienemmälle huomiolle.

Timo Heinonen viittaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin haastatteluun Iltalehdessä. Siinä Lindtman sanoo, että SDP lähtisi leikkaamaan yritystuista juustohöylällä, eli kaikkiin yritystukiin tehtäisiin kymmenen prosenttiyksikön leikkaus. Tämä Lindtmanin mukaan saisi aikaan 100 miljoonan euron säästöt.

Kaikkien yritystukien leikkaus kohdentuisi myös elokuva-alaan, koska tuotantotuet katsotaan yritystuiksi.



– Itse hämmästyin kun Antti Lindtmanin leikkuriin joutuisi nyt muun muassa elokuva-alan av-tuotantotuki, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Hallitus esitti budjettiriihessä leikkausta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin yritystukiin, joista iso osa olisi kohdistunut elokuva-alan tukiin. Lokakuussa päätös peruttiin, koska sen katsottiin kurittavan liikaa kotimaista elokuvaa. Vielä tuolloin myös SDP vastusti näkyvästi leikkausta tuotantotuista.



– Tämähän oli laajasti esillä ja keskusteluissa viime syksynä, ja ymmärsin sen keskustelun jälkeen, että yksikään puolue ei av-tuotantokannustinta halua leikata. Nyt SDP nostaa tämän yhdeksi leikkuriinsa meneväksi?, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinonen ei kannata leikkauksia.



– Itse en missään tilanteessa ole innostunut elokuva-alan av-kannustintuen leikkaamisesta, sillä minusta se on enemmänkin investointituki kuin yritystuki, hän kirjoittaa.



– Av-kannustin toimii siis elokuvatuotantojen palautusmallina syntyneitä kuluja vastaan. Mallin idea on se, että elokuvatuotanto tuo Suomeen ulkopuolista rahaa oman tuotantonsa kautta ja saa sitten osakorvauksen vain toteutuneista kuluista. Malli siis nimenomaan toimii ulkomaisten investointien houkuttelijana, ei kotimaisen yritystoiminnan subventointina.

Heinosen mukaan kannustintuki maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun kansainvälinen elokuva-alan toimija työllistää ja käyttää rahaa esimerkiksi ruokailuihin, liikkumiseen ja majoittumiseen Suomessa.



– Esimerkiksi Irlannissa av-kannustin on vahvasti investointivetoinen. Siellä hyvitys on jopa 32 prosenttia hyväksyttävistä kuluista, ja se onkin houkutellut suuria kansainvälisiä tuotantoja maahan osana teollisuus- ja vientistrategiaa, Heinonen kertoo.



– Tässä siis perustelua myös sille miksi syksyllä niin vahvasti av-kannustinta puolustin, sillä sen leikkaus ei käytännössä säästä mitään. Siksi nyt ihmettelen, että SDP kohdistaisi leikkurinsa tänne kulttuurialalle tällä tavalla.

