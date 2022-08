Sauli Niinistö: Kumppanit tuovat turvaa Suomelle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jakanut Twitterissä videoklipin tiistaisesta puhelinkeskustelustaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa.

– Yhteydenpito on tiivistä ja jatkuvaa Yhdysvaltojen ja Suomen sekä Ruotsin välillä. Kumppanit tuovat turvaa, Niinistö kirjoittaa.

Myös Biden ja Andersson jakoivat videon Twitterissä.

– Viime viikolla senaatti ratifioi Yhdysvaltain tuen Suomen ja Ruotsin liittymiselle Natoon ja aiemmin tällä viikolla allekirjoitin asiakirjat sen virallistamiseksi. Puhuin presidentti Niinistön ja pääministeri Anderssonin kanssa onnitellakseni heitä. Heidän jäsenyytensä tekee liitostamme vahvemman, Biden kirjoittaa.

Andersson puolestaan tyytyi kiittämään Bideniä ja Niinistöä puhelusta.

Tiistaisessa puhelinkeskustelussa käytiin läpi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusprosessia aina Yhdysvaltain suorittamaan ratifiointiin saakka.

– Olemme tulleet pitkän matkan siitä, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme näistä aiheista, presidentti Niinistö totesi keskustelukumppaneilleen.

Presidentti huomautti puhelussa myös, että Yhdysvaltain senaatin kannatus maiden Nato-jäsenyydelle oli suurempi kuin Suomessa.

– Senaatissa kannatus on jopa suurempi kuin se oli Suomen parlamentissa. Teillä se oli 95, meillä 94, Niinistö naurahti.

Sekä Niinistö että Andersson kiittivät Bidenin henkilökohtaista panosta maiden jäsenprosessin edistämisessä. Niinistö toivoi sopimuksen toimivan rauhan työkaluna ja globaalina esimerkkinä.

Biden totesi, että maat ovat jo ennen Nato-jäsenyyttäkin osallistuneet alueensa turvallisuuden vahvistamiseen. Sopimus vain tekee siitä virallista.

– Teillä on 110-prosenttinen tukeni. Nostakaa vain luuri, niin olen käytettävissänne missä tahansa tilanteessa, Biden sanoi.

Last week, the Senate ratified the US’s support for Finland and Sweden joining NATO, and earlier this week I signed the documents to make it official. I spoke with President @Niinisto and @SwedishPM Andersson to congratulate them. Their membership will make our alliance stronger. pic.twitter.com/ZsOqNK9koV

