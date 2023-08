Satelliittikuvat tukevat Ukrainan tiedustelutietoa – Näin Venäjä yrittää suojata Krimin siltaa

Ukrainan tiedustelu sanoi viime viikolla, että Venäjä saattaa upottaa aluksia suojatakseen Krimin siltaa Ukrainan vedenalaisilta iskuilta. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov on nyt jakanut satelliittikuvia, jotka näyttäisivät tukevan tiedustelun arviota. Uusimmassa, eilen otetussa kuvassa näkyy seitsemän kohdetta tasaisten välimatkojen päässä toisistaan sillan edustalla.

– Este [upotetuista laivoista?] estämään Ukrainan meridrooneja iskemästä Kertšinsalmen siltaan, Krutov pohtii näkyä X-viestipalvelussa.

Krutovin mukaan 19. elokuuta otettu satelliittikuva, sekä kuva kaksi päivää sen jälkeen, todennäköisesti näyttävät Venäjän valmisteluja sillan luona.

Ketjussa Krutov aprikoi, voisiko kyse olla myös ankkuroiduista proomuista, mutta koska kyseisessä kohdassa veden syvyys on vain 2-4 metriä, hän lisää, että alukset voivat hyvinkin olla upotettuja.

Venäjän on arveltu virittäneen alusten välille jonkinlaisen verkon, joka pysäyttäisi Ukrainan vedenalaiset dronet.

Pari päivää sitten kuvattu video osoittaa lisäksi, että räjähdyksessä kesällä vaurioitunutta sillan osaa korjataan edelleen. Ukraina on tehnyt useita onnistuneita iskuja siltaan.

Ukraina on korostanut, että Krimin silta on sille täysin laillinen hyökkäyskohde.

Quick Kerch bridge🧵A barrier [of sunken ships?] to prevent Ukrainian naval drones from attacking the Kerch bridge can also be seen on this @planet LR satellite image, taken on August 29th. https://t.co/jjaMr4VnZZ pic.twitter.com/5JC81Tq32R

— Mark Krutov (@kromark) August 30, 2023