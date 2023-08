Tällaisella uudella pintadronella Ukraina iski Krimin siltaan – ”Uniikki keksintö”

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on jakanut videoita kehittämästään meren pinnalla kulkevasta dronesta, jolle on annettu kutsumanimi ”Sea Baby”. SBU iski tällaisella miehittämättömällä aluksella Krimin siltaan heinäkuussa.

SBU:n johtaja Vasyl Malyuk on nyt kertonut pintadronesta amerikkalaisen CNN:n haastattelussa. Hänen mukaansa merikäyttöisen dronen kehitystyö alkoi välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Meridronet ovat Ukrainan turvallisuuspalvelun uniikki keksintö. Yksityisiä yrityksiä ei ollut mukana. Näiden alusten avulla olemme hiljattain onnistuneesti iskeneet Krimin siltaan, maihinnousualus Olenegorsk Gornyakiin sekä [venäläiseen] öljytankkeriin, hän sanoo CNN:lle.

Malyukin mukaan droneja kehitellään salaisessa laitoksessa Ukrainassa. Ne mahdollistavat uudenlaiset operaatiot kaukana Ukrainan tukikohdista.

– Lupaan, ne ovat jännittäviä, etenkin Venäjälle, Malyuk sanoi.

💥 CNN showed footage of the July attack on the Crimean bridge, which was carried out by an experimental marine drone.

The head of the Security Service of 🇺🇦Ukraine Vasyl Malyuk told CNN that the drone is called "Sea Baby". It was developed in the special service from the… pic.twitter.com/UsHc8j9QOC

