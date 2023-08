Tiedustelulähde: Venäjä upottaa laivoja suojatakseen Krimin siltaa

Venäjä aikoo upottaa Kertšinsalmen sillan luona jo toisen lautan, kertoo Ukrainan tiedustelupalvelu GUR:ia lähteenään käyttävä Ukrinform.

Tiedustelun mukaan Venäjä yrittää suojata rakentamaansa laitonta siltaa tuomalla sen eteen esteen ja tavoitteena on upottaa tämän vuoksi ainakin kuusi alusta.

– Tällä tavalla hyökkääjä yrittää suojella Kertšinsalmen siltaa uusilta vahingoilta, tiedustelulähde toteaa Ukrinformin mukaan.

Ukraina on onnistunut tekemään useita iskuja siltaan, joiden vaikutukset ulottuvat myös ajokaistoihin ja rautatiehen sillalla. Kreml on vaatinut sillan välitöntä turvaamista, sillä Krimin Venäjään yhdistävä silta on korvaamaton huoltoreitti Venäjän hyökkäyssodassa.

Tiedustelulähteen mukaan idea siitä, että 19 kilometriä pitkää siltaa suojataan upottamalla Mustaanmereen aluksia, osoittaa Moskovan kiirettä saada päätöksiä aikaan sekä myös maan sotilaallisen ja poliittisen johdon ”henkistä kriisiä”.

