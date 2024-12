Satelliittikuvat paljastavat: Venäjän suuri tankkivarasto on tyhjä

Venäjän keskeinen panssarivaunuvarikko näyttää olevan tyhjä.

Alta löytyvälle videolle on koottu satelliittikuvia venäläisistä kalustovarikoista eri ajoilta. Video on julkaistu suositulla avoimia lähteitä tutkivalla Covert Cabal -tilillä YouTubessa. Sitä on katsottu jo liki 250 000 kertaa.

Videon alussa näytetään maanantaina otettua satelliittikuvaa Venäjän 1295. panssarivarikosta. Paikalla ei näy enää yhtäkään tankkia. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen suuri venäläinen panssarivaunuvarikko, joka on tyhjentynyt täysin.

Venäjän neuvostoaikaisten varastojen kulumista satelliittikuvien ja muiden avointen lähteiden perusteella seuraavat sosiaalisen median käyttäjät ovat huomautelleet, että monia pienempiä varastoja on myös mennyt tyhjäksi jo aiemmin.

Tämän jutun pääkuvana oleva aiemmin tänä vuonna otettu Maxarin satelliittikuva osoittaa, miten iso tukikohdan kalustosta on käytännössä koostunut käyttökelvottomasta romusta. Kuvan oikeassa laidassa näkyy osa varikolle varastoidusta valtavasta määrästä romutettuja panssarivaunun runkoja. Niiden vasemmalla puolella on tankkeja ja muita panssariajoneuvoja.

Kun Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuussa 2022, oli tukikohdassa satelliittikuvista tehtyjen laskujen perusteella noin 300 erilaista vaunua. Varikolla säilytettiin pääasiassa vanhaa kalustoa kuten esimerkiksi neuvostoaikaisia T-55-tankkeja. Siellä oli kuitenkin myös yli sata T-80-vaunua ja erilaisia vanhoja taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvoja.

Varikkojen tyhjeneminen kielii Venäjän kasautuvista vaunutappioista. Niitä on katettu jo pitkään vanhoilla neuvostoajoilta periytyvillä tankeilla.

Ukrainan asevoimien julkaisemien lukujen mukaan Venäjä on menettänyt rintamalla yhteensä jo yli 9500 panssarivaunua. Lukuihin voi suhtautua varauksin niiden lähteen vuoksi. Avoimista lähteistä kuten rintamalta julkaistuilta geopaikannetuilta kuvilta ja videoilta Venäjän tappioita selvittävät ovat kuitenkin hekin päässeet useisiin tuhansiin vahvistettuihin vaunutappioihin.

