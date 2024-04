Satelliittikuvat paljastavat Venäjän rakentavan uutta lentokenttää lähelle Ukrainan rajaa

Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov on jakanut viestipalvelu X:ssä planet-yhtiön satelliittikuvan (jutun alla) Venäjän uudesta lentokentästä, jota rakennetaan Belgorodin alueella lähellä Ukrainan rajaa.

– Kiitoradan pituus on yli 1800 metriä, joten se sopii Venäjän puolustusministeriön Il-76-kuljetuslentokoneille, hän sanoo.

Venäjä kerrotaan rakentavan Belgorodin alueella uutta lentokenttää, joka sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä Venäjän asevoimien Aleksejevkan sotilaslogistiikkakeskuksen länsipuolella. Heinäkuussa 2023 alueelle rakennettiin tie, ja talveen mennessä kiitotien tasoitus näytti pääosin valmiilta.

Krutovin mukaan kyseessä on ilmeisesti venäläisen EFKO-yhtiön yksityinen lentokenttä liikelentotoimintaa varten, ja sen rakentamista alettiin suunnitella ennen Venäjän aloittamaa laajamittaista sotaa Ukrainassa.

– Mielenkiintoista on kuitenkin se, että yksi EFKO:n toimialoista on mukana muun muassa (tiedettävästi siviilikäyttöisessä) miehittämättömien ilma-alusten tuotannossa.

– Tämä lentokenttä ei välttämättä liity suoraan sotaan, mutta 1 800 metrin kiitorata on merkittävä ja sitä voitaisiin tarvittaessa käyttää erilaisiin sotilaallisiin tarkoituksiin.

Krutovin mielestä on outoa, että liikelentoja varten tarkoitetun yksityisen lentokentän rakentaminen aloitettiin sodan keskellä vain 80 kilometrin päässä vastustajan rajasta ilmatilan ollessa suljettuna.

– En tiedä, milloin hanke hyväksyttiin, mutta varsinaiset rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 2023, jolloin oli selvää, että sota tulee kestämään useita vuosia. Ehkä kyse on pelkästä optimismista.

Krutovin viestiketjussa pohditaan, onko 1 800 metrin pituinen kiitorata tarpeeksi pitkä täyteen lastattujen Il-76-kuljetuskoneiden nousuja varten.

Kommentoijat päättelevät, että täyteen lastatuilla koneilla voidaan laskeutua kentälle, mutta täysillä koneilla ei voida nousta ilmaan.

High-resolution @planet image of the new Russian airfield being constructed in Belgorod Oblast (50.661647, 38.568453), captured on March 5th. The runway length exceeds 1800 meters, making it suitable for Russian MoD Il-76 planes. https://t.co/MZVleqHtmK pic.twitter.com/h0AWM6xQ3P

— Mark Krutov (@kromark) April 29, 2024