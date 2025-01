Satelliittikuvat paljastavat: Venäjä varustaa tukikohtia Ukrainan rajalla

Satelliittikuvat paljastavat Venäjän varustaneen viime aikoina kiivaasti tärkeitä tukikohtia Ukrainan rajan lähellä.

Radio Free Europen avointen lähteiden selvityksiin erikoistunut tutkiva toimittaja Mark Krutov on jakanut X-palvelussa satelliittikuvavertailuja Millerovon lentotukikohdasta noin 150 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Tammikuun 6. päivänä otettuja Planet Labsin kuvia verrataan alta löytyvällä videolla viime vuoden lokakuussa otettuihin kuviin. Ero on pysäyttävä.

Kuvissa näkyy, että Millerovoon on pystytetty useita uusia halleja, suojarakennelmia ja jopa uusi S-300- tai S-400-ilmatorjuntapatteri.

American Enterprise Institute -ajatushautomon asiantuntija Brady Africk jakoi puolestaan hiljattain alta löytyvän satelliittikuvavertailun Belbekin lentotukikohdasta miehitetyltä Krimiltä. Kuvat ovat viime vuoden lokakuun lopusta ja tämän vuoden tammikuun 20. päivältä. Niiden perusteella sinnekin on pystytetty uusia suojarakennelmia.

Kyse on mitä ilmeisimmin jo jonkin aikaa jatkuneesta muutoksesta. Africk kertoi joulukuun lopulla Venäjän kehittäneen useiden Ukrainaa vastaan käytettyjen lentotukikohtien puolustuksia. Hän jakoi esimerkkinä kuvavertailun Primorsko-Ahtarskin tukikohdasta.

Venäjä on tunnetusti vetänyt aiemmin valtavat määrät tärkeää lentokalustoa pois Ukrainan lähialueilla olevista lentotukikohdista. Syynä on ollut Ukrainan pitkän kantaman iskukykyjen kehitys ja entistä laajemmat oikeudet käyttää länsimaisia aseita venäläiskohteita vastaan.

Esimerkiksi Millerovo ja Krimin tukikohdat ovat olleet toistuvasti ukrainalaisten lennokki- ja ohjusiskujen kohteena ja niistä on viety pois paljon sotilaslentokoneita. Tukikohtia käytetään tiettävästi kuitenkin yhä muun muassa lennokkihyökkäyksiin Ukrainaa vastaan.

2/3 Despite Russia moving some aircraft out of Millerovo and other bases after Ukraine acquired 300 km-range ATACMS missiles, this airbase is still used to launch loitering munitions at Ukraine. It has also been targeted by Ukrainian drones multiple times. https://t.co/gaGVAVgqHO

3/3 Still @planet images of the Millerovo airbase, taken on January 6th, and used in the video in the first post of this thread 🔼 Click 'Open image in a new tab' to view it in full resolution. h/t @RedIntelPanda pic.twitter.com/auKEBxL35O

Russia is bolstering defenses for aircraft at several bases in response to Ukraine’s increasingly potent long range strike capabilities.

In a recent example of this, satellite imagery shows new protective structures at Belbek air base in Russian-occupied Crimea. pic.twitter.com/Wd8zMSnifH

