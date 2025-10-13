Pyysikö Sandra Bullock savonlinnalaiselta lahjakortteja? Poliisi kertoo totuuden

Itä-Suomen poliisi on saanut tutkittavakseen useita törkeitä huijauksia, joissa uhreilta on viety yhteensä satoja tuhansia euroja. Huijaukset ovat tapahtuneet puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupoissa.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että kuka tahansa voi joutua huijausten uhriksi, ja siksi huijausten tunnistaminen ja niistä puhuminen on tärkeää.

Perinteisten pankkitunnusten ja korttitietojen kalastelun lisäksi ihmisiä yritetään huijata myös muilla tavoilla. Poliisin mukaan yksi viime aikoina yleistynyt huijaustapa on pyytää uhria hankkimaan Applen tai erilaisten pelialustojen lahjakortteja, jotka sitten luovutetaan rikollisen käytettäväksi.

– Jos sinua tai jotakuta tuttavaasi pyydetään hankkimaan tällaisia lahjakortteja jonkun tuotteen tai palvelun maksamiseksi, niin kyseessä on mitä ilmeisimmin huijaus, poliisi muistuttaa.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Juha Leinosen mukaan poliisille tulee paljon ilmoituksia ja havaintoja siitä, että esimerkiksi vanhempia ihmisiä käy ostamassa suurilla summilla Apple-lahjakortteja ja lähettävät niitä eteenpäin.

Henkilöt eivät useinkaan ymmärrä joutuneensa rikoksen uhriksi, koska he ovat omasta mielestään lähettämässä lahjakortteja ihastukselleen, sukulaiselleen tai ystävälleen. Osassa tapauksissa taustalla on tuttavan sosiaalisen median profiilin kaappaus, mutta pyyntöjä on tullut myös sosiaalisen median ulkopuolella.

Osa rikoksen uhreista eivät halua kertoa tapahtumasta, koska häpeävät toimintaansa. On tärkeää pystyä kertomaan asiasta viranomaiselle, ja tekemään vaadittavat ilmoitukset lisärikosten ehkäisemiseksi.

Poliisilla on antaa konkreettisia esimerkkejä tämän tyyppisistä huijauksista. Yhdessä tapauksessa 1940-luvun lopulla syntynyt nainen osti Iisalmen Marjahaan ABC -liikenneasemalta Apple-lahjakortteja 11 000 eurolla. Poliisi selvitteli tätä tarkemmin ja selvisi, että kyseessä oli romanssihuijaus, jonka rikosvahinko on tämänhetkisen tiedon mukaan 109 000 euroa.

Savonlinnassa 1950-luvun lopulla syntynyt mies oli käynyt useana päivänä ostamassa Applen lahjakortteja paikallisesta kaupasta, enimmillään 8000 euron edestä per päivä. Jutun tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että mies oli ostanut lahjakortteja myös muista kaupoista.

Mies kertoi poliisille lähettäneensä Applen lahjakortteja Sandra Bullock -nimiselle naiselle, joka oli luvannut palkita miehen myöhemmin ruhtinaallisesti. Sandra Bullock on yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä. Tässä tapauksessa kyseessä ei kuitenkaan ollut yhdysvaltalainen näyttelijä, vaan hänen nimissään esiintynyt huijari. Poliisi on kertonut miehelle, että kyseessä on huijaus ja kehotti häntä lopettamaan lahjakorttien ostamisen ja lähettämisen.

Yhdessä esimerkkitapauksessa yrityksen esimies oli sähköpostiviestissä pyytänyt työntekijää hankkimaan Apple-lahjakortteja, jotka hänen täytyi luovuttaa edelleen. Esimies lupasi viestissä korvata työntekijälle lahjakorttien hankkimiskulut. Työntekijä suostui esimiehen pyyntöön ja sai lisäohjeena hankkia kolme sadan euron Apple-lahjakorttia, poistaa niistä sinetit ja lähettää kuvat niistä koodeineen esimiehelle.

Työntekijä teki työtä käskettyä ja tämän jälkeen esimies pyysi hankkimaan vielä kolme samanlaista lahjakorttia lisää. Myöhemmin selvisi, ettei yrityksen esimies ollut lähettänyt näitä viestejä vaan rikollinen taho oli päässyt esimiehen sähköpostiin käsiksi ja huijasi työntekijältä yhteensä 600 euroa.

Näiden esimerkkitapausten lisäksi poliisilla on tutkinnassa useita vastaavia tapauksia Itä-Suomen alueella.

Apple-lahjakorttihuijaukset ovat poliisin mukaan valitettavan yleisiä, ja niissä huijarit yrittävät saada sinut ostamaan Apple-lahjakortteja tai lahjakortteja eri pelialustoille ja antamaan heille korttien lunastuskoodit. Näitä huijauksia voi esiintyä monissa eri muodoissa:

Huijarit ottavat yhteyttä puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa. He voivat esiintyä luotettavina tahoina, sukulaisina, tuttavina, työkaverina, esihenkilönä tai jopa perheenjäseninä. Monesti esimerkiksi romanssihuijarit pyytävät uhriaan hankkimaan Apple-lahjakortteja tai lahjakortteja eri pelialustoille.

Poimintoja videosisällöistämme

– Huijarit saattavat luoda kiireen ja paniikin tunteen, jotta et ehdi ajatella tilannetta rauhassa. He voivat väittää olevansa pulassa ja tarvitsevansa apua tai että ystäväsi tai perheenjäsenesi on pulassa. Kun huijarit saavat lahjakorttien lunastuskoodit, he käyttävät korttien varat nopeasti ennen kuin ehdit ottaa yhteyttä poliisiin, poliisi muistuttaa.

Jos joku pyytää sinua käyttämään Apple-lahjakortteja tai pelialustojen lahjakortteja muiden tuotteiden tai palveluiden maksamiseen, kyseessä on todennäköisesti huijaus.

– Esimerkiksi, jos yhdysvaltalainen näyttelijä Sandra Bullock tai joku muu julkisuuden henkilö lähestyy sinua sosiaalisessa mediassa ja pyytää sinua hankkimaan hänelle Suomesta Applen lahjakortteja, olet varmuudella joutumassa tai joutunut tietoverkkoavusteisen rikoksen uhriksi, poliisi varoittaa.