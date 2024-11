Saksassa suunnitellaan Ukrainan suomettamista – tutkija tyrmistyi

Saksassa käydään keskustelua Ukrainan suomettamisesta, kertoo Politicon politiikan toimittaja Hans von der Burchard viestipalvelu X:ssä.

Hän kertoo, että Saksan liittokansleri Olaf Scholz vastustaa Ukrainan liittymistä puolustusliitto Natoon.

– Keskusteluissani Berliinin viranomaisten kanssa on nyt nousut esiin vastaehdotus: Ukrainan pitäisi ottaa ”neutraali” asema, kuten Suomella oli vuosikymmeniä.

Suomettumisella viitataan usein Neuvostoliiton vaikutusvaltaan Suomen ulko- ja sisäpolitiikassa.

Saksassa pelätään, että keskustelu Ukrainan Nato-jäsenyydestä vaikeuttaa rauhanneuvotteluita.

Hans von der Burchard toteaa, että Ukrainan suomettaminen ei välttämättä toimi.

– Helsinki luopui juuri vuosikymmeniä kestäneestä puolueettomuudesta ja liittyi Natoon, koska (Vladimir) Putinin Venäjä on niin vaarallinen ja se rikkoo kansainvälistä oikeutta. Ukraina jopa väittää, että (Angela) Merkelin Kiovan Nato-jäsenyyden vastustus vuonna 2008 johti tämän päivän sotaan.

Hän kertoo, että Suomen Saksan-suurlähettiläs Kai Sauer on vastustanut ajatusta Ukrainan suomettamisesta.

– Ei ole etujemme mukaista palauttaa mitään keinotekoisia etupiirejä, Sauer on kertonut Hans von der Burchardille.

Suurlähettilään mukaan Ukrainan valinnanvapautta ja alueellista koskemattomuutta pitää kunnioittaa.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on kommentoinut viestiketjua.

– Jossain muussa länsimaassa tällainen suunnitelma johtaisi luottamusäänestykseen parlamentissa, hän toteaa.

Ulkopoliittisen instituutin Saksaan erikoistunut tutkijan Minna Ålander tyrmää ajatuksen Ukrainan suomettamisesta.

– Koko viestiketju jättää minut yksinkertaisesti sanattomaksi. On aivan uskomatonta, että suomettumisidea tulee takaisin vakavaan keskusteluun varsinkin sen jälkeen, kun Suomi liittyi Natoon ja teki siten selväksi, että liittoutumattomuus ei ole enää vaihtoehto, Ålander kirjoittaa X:ssä.

Hänen mukaansa puolueettomuus ei ole toimiva ratkaisu Ukrainalle, johon Putinilla on pakkomielle. Ukraina on Venäjälle hänen mukaansa myös paljon tärkeämpi, kuin Suomi on koskaan ollut.

– Ukraina valitsi eurooppalaisen ja euroatlanttisen tien jo vuoden 2004 Oranssissa vallankumouksessa ja vahvisti sen 10 vuotta myöhemmin ihmisarvon vallankumouksessa. Ukrainalla ei siis ole mahdollisuutta tasapainotella Venäjän ja lännen välillä. Se on joko länsi tai tuho, Ålander kuvaa Ukrainan vaihtoehtoja.

The whole thread leaves me simply speechless. It’s utterly incredible to me that the Finlandisation idea would make a comeback in any serious conversation especially AFTER Finland itself joined NATO and by doing so made it clear that non-alignment wasn’t an option anymore https://t.co/likj6korqU

— Minna Ålander 🌻 (@minna_alander) November 4, 2024