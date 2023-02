Saksan vakoiluskandaali: Moskova halusi tietää HIMARSien sijainnit

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB yritti saada Saksan vakoojaltaan tietoa tuhoja venäläisriveissä kylväneistä HIMARS-heittimistä ja IRIS-T-ilmapuolustusjärjestelmistä.

Asiasta tässä kertovan Spiegelin mukaan Moskova oli välittänyt Saksan ulkomaantiedustelu BND:ssä työskennelleelle vakoojalle pyynnön kerätä GPS-paikannustietoja asejärjestelmien sijainneista Ukrainassa.

Asiasta perillä olevat lähteet pitävät epätodennäköisenä, että tällaisia tietoja meni koskaan eteenpäin.

Amerikkalaisvalmisteiset pitkän kantaman HIMARS-heittimet ovat osoittautuneet varsin tehokkaasi aseeksi Ukrainan rintamalla. Venäjä on väittänyt tuhonneensa useita heittimiä. Todellisuudessa niitä ei tiettävästi ole vielä tuhoutunut yhtäkään. IRIS-T SLM on yhteiseurooppalainen lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka perustuu IRIS-T-ilmataisteluohjukseen.

Halu saada tietoja aseista tätä kautta kielii yhtäältä aseiden merkityksestä rintamalla ja toisaalta Venäjän kyvyttömyydestä selvittää niiden sijainteja muilla keinoilla

Saksan vakoiluskandaali paljastui viime vuoden lopussa. ”Korkeaksi tiedusteluviranomaiseksi” mediassa kuvattu epäilty pidätettiin Berliinissä joulukuussa. Hänellä on kerrottu olleen pääsy suureen määrään huippusalaista tietoa Ukrainan sodasta.

Carsten L. nimellä tunnistettu epäilty työskenteli BND:n signaalitiedustelussa. Hän käsitteli esimerkiksi saksalaisten sotilassatelliittien dataa. Epäillyn osastolla oli myös pääsy muiden länsimaisten tiedustelupalvelujen Venäjältä ja Ukrainasta keräämään tietoon.

A timely reminder that the Russians have been unable to destroy a single one of the M142 HIMARS and M270 MLRS systems provided by the United States and her allies. https://t.co/OvWNfuE015

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) February 17, 2023