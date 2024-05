”Sanna Marinilla nousi päähän. Big time.”

Kokoomuksen kansanedustajan ja eurovaaliehdokkaan Susanne Päivärinnan omaelämäkerrallinen kirja Kaikki tämä elämä (Teos) ilmestyy tänään. Se kertoo tunnetun tv-toimittajan sukutarinasta ja omasta matkasta suruineen sekä median, vallan, suorien lähetysten, politiikan ja Yleisradion kulisseista.

Kirjassa Susanne Päivärinta arvostelee rankasti entistä SDP:n puheenjohtajaa ja ex-pääministeriä Sanna Marinia. Kansanedustaja palauttaa mieliin äskeisten vuosien sivuutettuja ja ehkä jo unohdettuja asioita.

…ei pääministerin tehtävään ketään pakoteta, siihen pyritään. Kaikille valta ei kuitenkaan sovi. Kun valta nousee päähän, yhteys sydämeen katkeaa. Tutkijoiden mukaan vallan turmeleva vaikutus runnoo kuin aivovaurio. Vallan vaikutuksen negatiiviset jäljet näkyvät aivojen peilisolujärjestelmässä, joka mahdollistaa virittäytymisen toisen ihmisen tunteiden taajuuksille. Vallan sokaisema ihminen ei enää samaistu, ei kuuntele, ei kykene empatiaan. Kun valta nousee päähän, henkilö kykenee heikommin lukemaan ympäristöään ja ottamaan vastaan itseensä kohdistuvaa kritiikkiä. Kaikilla valta tai menestys ei nouse päähän. Sanna Marinilla Pirkkalasta nousi. Big Time., Susanne Päivärinta kirjoittaa.

Päivärinnan mukaan hän ei koko toimittajauransa aikana koskaan nähnyt kenenkään poliitikon muuttuvan niin totaalisesti kuin Sanna Marin muuttui.

Hän poseerasi Time-lehden ja Voguen kannessa. Kotimaan toimittajat eivät päässeet häiritsemään kysymyksillään Marinia normaaliolojen tapaan taloudesta eivätkä työllisyydestä. Kaikki pyöri koronan ympärillä. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin videoyhteyden välityksellä.

Ylen Brysselin kirjeenvaihtaja Susanna Turunen ihmetteli lokakuussa 2020, miksi Sanna Marin piiloutuu medialta. Marinin esikunnasta ilmoitettiin jo etukäteen, ettei pääministeri ehdi lausua EU:n huippukokouksista mitään. Päivärinnan mukaan Susanna Turunen ei kuitenkaan tiennyt, että ”sama tilanne päti pääministerin kanssa myös kotimaassa”.

Eikä tätä havainnut uutisia seuraava yleisökään. Se ei tiennyt, että puolentoista vuoden poikkeusolot suojelivat Marinia kaikelta siltä toimittajatenttaukselta, jonka kanssa normaaliolojen pääministerit joutuvat kasvotusten jo valtakautensa alkumetreillä. Turunen kertoi minulle saaneensa kirjoituksensa jälkeen katkeran soiton pääministeri Sanna Marinilta, joka oli täysin pöyristynyt siitä, että hänestä kirjoitettiin moista. Puhelinkeskustelun päätteeksi Marin yritti saada Turusta muuttamaan jo julkaistun kirjoituksen sisällön.

…Syy pääministerin mediapiilotteluun oli Turusen mukaan se, ettei Marin hallinnut EU-politiikkaa. Marin asteli mielellään punaisella matolla, poseerasi eurooppalaisten johtajien kanssa, mutta kysymykset olivat kiellettyjä. (jatkuu kuvan jälkeen)

…Raskasta oli myös Marinin hallituksen velanotto. Politiikan toimittajat kuiskuttelivat, ettei Marinin talousosaaminen ollut hänen vahvuuksiaan. Talous- ja velkakeskusteluissa nähtiinkin tv:ssä usein Sanna Marinin sijaan SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen tai joku muu.

Susanne Päivärinnan mukaan yksikään miespääministeri ei olisi selvinnyt ilman lähtöpasseja kohusta, jossa Marinin festariystävät poseerasivat kuvassa jatkoilla Kesärannassa paidat ylhäällä. Samaan aikaan energiayhtiö Uniper kamppaili konkurssin partaalla, ja ”Marin hoiti asian lähettämällä biletysviikonlopultaan Saksan liittokansleri Olaf Scholzille tekstarin. Tosin hän oli ensin antanut ymmärtää, että ei huolta, Scholziin on jo oltu yhteydessä”.

Aamiaiskohun aikaan Sanna Marin saatiin kovien vaikeuksien jälkeen Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -lähetykseen tenttiin:

Tuollaisten parituntisten tenttien jälkeen ilmapiiri letkeytyy heti, kun kamerat lakkaavat kuvaamasta, puheenjohtajat pääsevät ylös tuoleistaan, heidät kätellään ja vaihdetaan jokunen sana illan kulusta. Näin tapahtui nytkin. Vain Marin paineli äkäisenä pois paikalta sanomatta kenellekään sanaakaan. Pian huomasin, että Marin oli poistanut minut Facebook-kavereistaan ja Instagram-seurattavistaan. Auts, kylläpä sattui. Mutta ihan aikuisten oikeasti: en muista ketään toista poliitikkoa, joka olisi närkästynyt siitä, että olen toimittajana pyrkinyt hoitamaan työni mahdollisimman hyvin.

…Marinin käytös oli alkanut herättää huomiota myös eduskunnassa. Puhuttiin ihan yleisesti, että pääministeri käveli tylysti ohi tervehtimättä kansanedustajia ja avustajia – varsinkin, jos kyseessä oli kokoomuslaisia ja perussuomalaisia. Eräs pitkään eduskunnassa toiminut kansanedustaja totesi minulle: ”Se on ihan kamalaa. Ettei tervehditä, kun ollaan olevinaan niin paljon parempia kuin muut. Ei ikikuuna tuollaista tapakulttuuria täällä ole aiemmin nähty.”

SDP:lle tappiollisten eduskuntavaalien jälkeen syyskuun 9. päivä 2023 Sanna Marin sai eduskunnan puhemiesneuvostolta eron eduskunnasta. Susanne Päivärinnan mielestä syistä annettiin virheellistä tietoa.

Lehdet otsikoivat näyttävästi, että Marin sai uuden tehtävän Lontoosta ja siirtyy Tony Blair -instituutin strategiseksi neuvonantajaksi. Jutuista sai sen käsityksen, että Marin todella siirtyy työsuhteeseen Tony Blair -instituuttiin. Se jätettiin kertomatta, että Marin oli perustanut ex-avustajansa kanssa MA/PI-nimisen yrityksen, joka keskittyy toimialakuvauksensa mukaan julkaisu- ja puhetoimintaan sekä konsultointiin. Yritys rekisteröitiin kaupparekisteriin heinäkuun alussa.

Tuossa tiedotustilaisuudessaan Marin korosti useaan kertaan, että hänen työtehtävänsä on sellainen, että siitä on hyötyä koko Suomelle. Hän myös korosti, etteivät hänen arvonsa mihinkään muutu. Kukaan toimittajista ei kysynyt, millainen työsuhde on kyseessä vai onko minkäänlainen. Pyysikö Sanna Marin todellisuudessa eroa eduskunnasta siirtyäkseen yksityisyrittäjäksi? Pääsääntöhän on se, ettei eduskunnasta häivytä kuin hollituvasta, eikä eroa aina ole myönnetty, Päivärinta muistuttaa.

…Miksei Marinilta vaadittu riittävää selvitystä? Eräs lähde kertoi minulle, että asiaa oli kyllä yritetty selvittää, mutta Marin oli kiihtynyt ja todennut, ettei hän ole velvollinen asiaa enempää avaamaan. Puhemiesneuvosto kuitenkin katsoi, että sillä oli edellytyksiä myöntää ero. Toivoa siis sopii, että jatkossa muillekin kansanedustajille, jotka siirtyvät oman yrityksen palvelukseen, myönnetään ero. Enkä tarkoita, etteikö Marinille olisi vapautusta kansanedustajan tehtävistä tullut myöntää. Kyllä oli ja ilman muuta. Silti väitän, että julkinen keskustelu olisi ollut hieman toinen, jos olisi avoimesti kerrottu, että Marin siirtyy oman yrityksensä palvelukseen. Toki toimittajien olisi kannattanut myös kysyä, millä perusteilla Marin väitti koko Suomen hyötyvän hänen uudesta toimenkuvastaan.

