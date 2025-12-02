Saksan poliisin droonipuolustus aloitti toimintansa

Saksan liittovaltion sisäministeri Alexander Dobrindt (CSU) on tänään virallisesti käynnistänyt Bundespolizein eli liittovaltion poliisin droonipuolustusyksikön (Drohnenabwehreinheit) toiminnan.

– Uusi yksikkö toimii maanlaajuisesti ja on varustettu viimeisimmällä droonintorjunnan älytekniikalla, kertoo Saksan sisäministeriö.

Droonit ovat olleet erittäin keskeinen aihe Saksassa viime aikoina. Droonihavaintoja tehdään lähes päivittäin ja droonit pörräävät erityisesti sotilaskohteiden sekä Ukrainan-tuen kannalta keskeisten kohteiden päällä. Lokakuussa drooneja nähtiin Saksan eri lentokentillä.

Pohjois-Saksan osavaltioiden sisäministeriöt ovat syksyn aikana tiivistäneet yhteistyötään. Verkkouutiset kertoi hiljattain myös Saksan puolustusvoimien perustavan hyökkäysdrooniyksiköitä.

Ministeriön mukaan droonintorjuntayksikön poliiseja koulutetaan erikoisjoukoksi, joka ”kykenee toimimaan laaja-alaisesti erilaisissa operatiivisissa tilanteissa ja reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.”

– Liittovaltion poliisin uusi droonipuolustusyksikkö tulee osoittamaan, kuinka vastaamme uusiin hybridiuhkiin: nopeasti, tarkasti ja huippuluokan tekniikalla. Kaikkien drooniuhkien osalta perustamme yksinkertaiseen periaatteeseen: havaitse, puolusta ja torju! sanoi sisäministeri Dobrindt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat heute die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei feierlich in Dienst gestellt. Die neue Einheit wird bundesweit eingesetzt und mit neuester Technik zur smarten Abwehr von Drohnen ausgestattet. pic.twitter.com/OBAtcIPKXK — Bundesministerium des Innern (@BMI_Bund) December 2, 2025