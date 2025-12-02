Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / TOBIAS SCHWARZ

Saksan poliisin droonipuolustus aloitti toimintansa

  • Julkaistu 02.12.2025 | 18:23
  • Päivitetty 02.12.2025 | 18:23
  • Droonit, Saksa
Droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa saksalaisviranomaisille.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Saksan liittovaltion sisäministeri Alexander Dobrindt (CSU) on tänään virallisesti käynnistänyt Bundespolizein eli liittovaltion poliisin droonipuolustusyksikön (Drohnenabwehreinheit) toiminnan.

– Uusi yksikkö toimii maanlaajuisesti ja on varustettu viimeisimmällä droonintorjunnan älytekniikalla, kertoo Saksan sisäministeriö.

Droonit ovat olleet erittäin keskeinen aihe Saksassa viime aikoina. Droonihavaintoja tehdään lähes päivittäin ja droonit pörräävät erityisesti sotilaskohteiden sekä Ukrainan-tuen kannalta keskeisten kohteiden päällä. Lokakuussa drooneja nähtiin Saksan eri lentokentillä.

Pohjois-Saksan osavaltioiden sisäministeriöt ovat syksyn aikana tiivistäneet yhteistyötään. Verkkouutiset kertoi hiljattain myös Saksan puolustusvoimien perustavan hyökkäysdrooniyksiköitä.

Ministeriön mukaan droonintorjuntayksikön poliiseja koulutetaan erikoisjoukoksi, joka ”kykenee toimimaan laaja-alaisesti erilaisissa operatiivisissa tilanteissa ja reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.”

– Liittovaltion poliisin uusi droonipuolustusyksikkö tulee osoittamaan, kuinka vastaamme uusiin hybridiuhkiin: nopeasti, tarkasti ja huippuluokan tekniikalla. Kaikkien drooniuhkien osalta perustamme yksinkertaiseen periaatteeseen: havaitse, puolusta ja torju! sanoi sisäministeri Dobrindt.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)