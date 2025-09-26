Verkkouutiset

Mies ohjaa droonia kuvituskuvassa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Poliisi vahvistaa droonipuolustusta, Saksassa uusia havaintoja

  • Julkaistu 26.09.2025 | 19:33
  • Päivitetty 26.09.2025 | 19:37
  • Droonit
Schleswig-Holsteinin osavaltion sisäministeriö koordinoi tilannetta liittovaltion hallituksen ja asevoimien kanssa.
Saksan Schleswig-Holsteinin osavaltion yllä havaittiin useita droneja torstain ja perjantain välisenä yönä, kertoo uutissivusto NDR.

Osavaltion sisäministeri Sabine Sütterlin-Waackin (CDU) mukaan vakoiluepäilyä tutkitaan parhaillaan.

Sisäministeriö käy ”intensiivisiä ja jatkuvia keskusteluja” liittovaltion hallituksen ja asevoimien kanssa.

Osavaltion poliisi vahvistaa droonipuolustustaan yhteistyössä muiden Pohjois-Saksan osavaltioiden kanssa.

Ministeri ei antanut tarkempia tietoja siitä, kuinka monta droonia havaittiin ja missä.

Viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu Tanskan, Norjan ja Ruotsin lentokenttiä häirinneistä drooneista. Venäjän lennokit myös loukkasivat hiljattain Puolan ja Romanian ilmatilaa.

