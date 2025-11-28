Hälyttäviä havaintoja: Droonit pörräävät Saksan sotilaskohteiden yllä

Epäilyttäviä drooneja lentää yhä enemmän Saksan sotilastukikohtien ja kriittisen infrastruktuurin yllä. Tämä herättää huolta kansalaisissa, kertoo Spiegel.

Viranomaisten kerrotaan rekisteröivän havaintoja lähes päivittäin.

Saksan liittovaltion rikospoliisi kirjasi tänä vuonna 850 epäilyttävää droonihavaintoa tammikuun ja lokakuun puolivälin välisenä aikana. Droonit lensivät sotilaskohteiden, puolustusteollisuuden laitosten ja kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvien energialaitosten ja vedenjakelujärjestelmien yllä.

Yksi hälyttävimmistä tapauksista sattui 13. lokakuuta. Neljä droonia lensi Bundeswehrin tukikohdan yllä Mecklenburg-Etu-Pommerissa, kun saksalaiset ilmapuolustusasiantuntijat kouluttivat ukrainalaisia sotilaita.

Puolustusvoimat tai poliisi eivät onnistuneet pysäyttämään miehittämättömiä ilma-aluksia. Tapauksesta on aloitettu tutkinta.