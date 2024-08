Saksan panssarit mukana – näiden yksiköiden väitetään ylittäneen rajan

Ukrainan joukot ylittivät tiistaina Venäjän rajan ja etenivät nopeasti Kurskin alueelle. Operaatio vaikuttaa yllättäneen rajan tuntumaan sijoitetut venäläisjoukot.

Jopa satojen sotilaiden väitetään jääneen vangiksi. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella heitä marssitettiin kohti Ukrainan rajaa. Ukrainan etujoukkojen arvioidaan edenneen 10–15 kilometriä.

Asiantuntijoiden mukaan nyt aloitettu operaatio poikkeaa merkittävästi aiemmista, nopeista iskuista Venäjän rajan puolelle. Niihin osallistui Ukrainan puolella taistelevia venäläisiä vapaaehtoisryhmiä, mutta tällä kertaa mukana on ilmeisesti Ukrainan asevoimien yksiköitä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kokosi keskiviikkona turvallisuusneuvostonsa hätäkokoukseen ja kutsui toimia ”suuren mittakaavan provokaatioksi”.

Ukrainan tavoitteena voi olla huomion siirtäminen pois Donetskin alueelta, jossa venäläisjoukot ovat päässeet etenemään viime kuukausien aikana raskaista tappioista huolimatta. Kremlin operaatio voi hyytyä, jos Kurskin alueelle joudutaan siirtämään vahvistuksia muilta rintamalohkoilta.

Kurskin operaatiossa käytettyjen panssariajoneuvojen ja muun kaluston perusteella on päätelty, että siihen olisi osallistunut Ukrainan 22. mekanisoidun prikaatin ja 82. maahanlaskuprikaatin alaisia yksiköitä.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videoita vastaiskuista, joiden kerrotaan vaurioittaneen tai tuhonneen Humvee-, Stryker- ja Kozak-2-ajoneuvoja. Myös 80. maahanlaskuprikaati on varustettu Stryker-panssariajoneuvoilla.

Sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan 82. prikaatin osallistumiseen viittaa video Lancet-räjähdedroonin iskusta Saksan toimittamaa Marder-rynnäkköpanssarivaunua vastaan. Video on paikannettu Kurskin alueella sijaitsevan Sverdlikovon lähelle.

Myös ulkomaisista vapaaehtoisista koostuva Kansainvälinen legioona toimii lähialueella. Tuore video näyttää yksikön FPV-räjähdelennokkien iskuja venäläisjoukkoja vastaan.

