Venäläisten väitetään antautuneen joukolla Kurskissa

Sudzhan rajanylityspaikan liepeille Kurskin alueelle paikannetun videon (alla) väitetään näyttävän venäläisten massa-antautumisen. Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden ja kuvien perusteella tilanteessa näkyy yhteensä jopa yli 50 antautujaa.

Kuvat ja videot on pystytty paikantamaan avoimien lähteiden perusteella.

Ukrainan hyökkäyksen rajan yli on arvioitu yllättäneen Venäjän. ISW-ajatushautomo arvioi eilen ukrainalaisten työntyneen ainakin noin 10 kilometriä Venäjän puolelle. Venäläislähteiden perusteella Ukrainan joukot ovat ottaneet haltuunsa useita kymmeniä neliökilometrejä aluetta.

Venäjällä on kerrottu, että ukrainalaiset valtasivat Sudzhan rajanylityspaikan taistelujen jälkeen. Sudzhan tärkeä kaasuasema on tiettävästi myös Ukrainan hallussa. Radio Free Europen satelliittikuvat näyttivät vaurioita tarkastuspisteen rakennuksissa. Kaikki nämä tiedot näyttäisivät tukevan väitteitä joukoittain antautuneista venäläisistä.

Virallisen Venäjän reaktio tapahtumiin on ollut sekava. Moskova on yhtäältä pyrkinyt esittämään propagandaväitteitä Ukrainan eskalaatiosta, mutta toisaalta vähätellyt hyökkäystä alueelleen ja antanut ymmärtää tilanteen olevan hallinnassa.

Sudzha Border Crossing Point, Russia, 6-7 August.

Approx 53🇷🇺POWs, with white flag and raised hands passing the entrance to the gas compression plant.

Interestingly as in the previous geo they head away from Ukraine at this point.@GeoConfirmed @UAControlMap

Note, in the below… https://t.co/LuUK2Im9RT pic.twitter.com/SRXF9ppv8d

— Dan (@Danspiun) August 7, 2024